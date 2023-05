SALAH satu turnamen dalam rangkaian BWF Asian Tour, yaitu Malaysia Masters 2023, akan mulai digelar besok, Selasa 23 Mei 2023 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Tentunya, Indonesia akan ikut melakoni pertandingan dengan mengirimkan sejumlah wakil terbaiknya di BWF Super 500 ini, di antaranya ada Anthony Sinisuka Ginting.

Kali ini, skuad Indonesia akan menggencarkan misi balas dendam, setelah gagal mempersembahkan trofi Piala Sudirman 2023 karena terhenti di babak perempatfinal. Para pemain pun dipastikan tetap siap tampil dengan percaya diri karena beberapa wakil Indonesia berhasil membawa pulang emas dari pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara, SEA Games 2023.

Di nomor tunggal putra, Indonesia menurunkan 4 wakil, yakni Anthony Sinisuka Ginting (2), Jonatan Christie (3), Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Shesar Hiren Rhustavito. Lalu, di nomor tunggal putri Indonesia menurunkan Gregoria Mariska Tunjung (7) di babak 32 besar dan Putri Kusuma Wardani yang akan memulai dari fase kualifikasi.

Kemudian, di nomor ganda putra, Indonesia kembali menurunkan wakil andalannya, yaitu Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (1), Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (3), Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (8), peraih emas SEA Games 2023 Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon, dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi yang akan berjuang di babak kualifikasi.

Follow Berita Okezone di Google News

Di nomor ganda putri, Indonesia akan diperkuat Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (2), Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Sementara itu, di nomor ganda campuran, Indonesia menurunkan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, dan Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela serta Adnan Maulana/Nita Violina Marwah akan berjuang dari fase kualifikasi.

Lantas, bagaimana keseruan dan aksi terbaik para wakil Indonesia di Malaysia Masters 2023? Dukung perjuangan atlet-atlet bulu tangkis terbaik Tanah Air di Malaysia Masters 2023 mulai besok (Selasa, 23 Mei 2023) dan saksikan babak 16 besar hingga final pada 25-28 Mei 2023, mulai pukul 08.50 WIB, LIVE di iNews, New Home of Badminton. Selain itu, dapat juga disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI+. iNews dan RCTI Official Broadcaster Malaysia Masters 2023.

Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di saluran digital terbaik.