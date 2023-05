HASIL lengkap final Piala Sudirman 2023 akan diulas Okezone. China dipastikan keluar sebagai juara Piala Sudirman 2023, usai mengalahkan Korea Selatan di final dengan skor telak 3-0.

Ya, laga seru yang mempertemukan China vs Korea Selatan di final Piala Sudirman 2023 baru saja rampung digelar. Laga itu berlangsung di di Suzhou Olympic Centre, Suzhou, China, Minggu (21/5/2023) mulai pukul 14.00 WIB.

Hasilnya, China yang menjadi tuan rumah Piala Sudirman 2023 tampil begitu perkasa di babak final ini. Mereka memenangkan langsung 3 partai awal.

Kemenangan pertama China didapat dari penampilan jagoan mereka di sektor ganda campuran, yakni Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong. Mereka sukses mengalahkan pasangan Korsel, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung.

Sejatinya, duel Zheng/Huang kesulitan meladeni permainan Seo/Chae di awal laga. Alhasil, mereka kalah. Namun, Zheng/Huang bangkit di laga gim kedua dan ketiga sehingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 18-21, 22-20 dan 21-8. Laga itu sendiri berlangsung selama 61 menit.

Lalu, tren positif China berlanjut ke partai kedua final Piala Sudirman 2023. Di partai itu, mereka menurunkan tunggal putra andalannya, yakni Shi Yu Qi.

Berhadapan dengan wakil Korsel, Lee Yun Gyu, Shi Yu Qi tampil ciamik. Dia bahkan menang dua gim langsung atas Lee Yun Gyu dengan skor 21-13 dan 21-17 dalam waktu 55 menit.

Unggul 2-0, China hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara Piala Sudirman 2023. Mereka pun berharap banyak dari penampilan tunggal putri terbaik China, Chen Yu Fei, yang berlaga di partai ketiga.

Chen Yu Fei pun tampak tak menyia-nyiakan kemenangan China yang sudah di depan mata. Dia tampil menggila, meskipun dihadapkan dengan lawan sulit, yakni pemain ranking 2 dunia, yakni An Se Young.

Terbukti, Chen Yu Fei, bisa mengalahkan An Se Young dua gim langsung. Dia menang dengan skor 21-16 dan 22-20 usai bertarung selama 57 menit.

Follow Berita Okezone di Google News

Dengan begitu, China memastikan diri mempertahankan gelar juara di Piala Sudirman 2023. Dua partai berikutnya pun tak dimainkan, yakni pada sektor ganda putra dan ganda putri.

Di ganda putra sendiri, sejatinya akan duel Liang Wei Keng/Wang Chang vs Kim Won Ho/Na Sung Seung. Sementara di ganda putri, ada duel Cheng Qing Cheng/Jia Yi Fan vs Baek Ha Na/Lee So Hee.

Ini jadi gelar juara ke-13 China di ajang Piala Sudirman. Sebelumnya, China meraih gelar juara Piala Sudirman pada 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2019, dan 2021.

Berikut Hasil Lengkap Final Piala Sudirman 2023:

China vs Korea Selatan

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung: 18-21, 22-20, dan 21-8

Shi Yu Qi vs Lee Yun Gyu: 21-13 dan 21-17

Chen Yu Fei vs An Se Young: 21-16 dan 22-20

Liang Wei Keng/Wang Chang vs Kim Won Ho/Na Sung Seung: Tidak dimainkan

Cheng Qing Cheng/Jia Yi Fan vs Baek Ha Na/Lee So Hee: Tidak dimainkan