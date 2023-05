DUEL sengit China vs Korea Selatan di final Piala Sudirman 2023 hari ini, Minggu (21/5/2023) live di iNews. Ajang Piala Sudirman 2023 sudah memasuki partai final.

Memasuki final, turnamen bulu tangkis beregu campuran paling bergengsi, Sudirman Cup 2023 akan menggelar pertandingan yang semakin seru dan sengit hari ini, Minggu (21/5). Para pebulutangkis terbaik se-Asia Tenggara akan kembali berjuang menunjukkan aksinya dan meraih gelar juara bergengsi.

Sang tuan rumah, China melaju ke final usai menyingkirkan Jepang lewat duel sengit di semifinal. Sangat menyakitkan bagi Jepang, pasalnya mereka telah lebih dulu unggul lewat sumbangan poin dari Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (XD) dan Akane Yamaguchi (WS) sehingga skor menjadi (2-1).

Namun di partai keempat harus rela disusul oleh wakil-wakil China, Liu/Ou (MD) yang berhasil kalahkan Hoki/Kobayashi lewat rubber game. Kemudian, partai penentuan dimainkan oleh ganda putri nomor satu dunia, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan yang mantap mengalahkan Yuki Fukushima/Sayaka Hirota. Sehingga skor berakhir dengan (3-2) bagi Jepang.

Sementara itu, sang rival, Korea Selatan berhasil menghentikan langkah Malaysia di semifinal. Korea memimpin lebih dulu di partai pertama lewat aksi ganda campuran, Seo Seung-jae/Chae Yu-jung yang unggul atas wakil Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.

Di partai kedua, Jeon Hyeok-jin harus rela kalah dari tunggal putra Malaysia, Lee Zii Jia sehingga skor menjadi (1-1). Korea kembali memimpin (2-1) di partai ketiga lewat An Se-young yang melibas tunggal putri Malaysia, Karupathevan Letshanaa.

Di partai keempat, Aaron Chia/Soh Wooi Yik yang lebih diunggulkan ternyata takluk dari Kim Won-ho/Na Sung-seung, membuat Korea mengunci kemenangan (3-1) dan melaju ke final pertama dalam enam tahun.

Lantas, di antara China dan Korea Selatan manakah yang lebih unggul di final kali ini dan akan pulang membawa trofi Piala Sudirman 2023? Saksikan keseruannya, hari ini, Minggu, 21 Mei 2023, pukul 12.55 WIB.

