PHNOM PENH – Indonesia harus puas hanya bisa meraih medali perak dari cabang olahraga (cabor) tenis nomor ganda putri SEA Games 2023. Pasalnya, ganda putri Indonesia, Aldila Sutjiadi/Jessy Rompies kesulitan mengalahkan pasangan asal Thailand, Peangtarn/Luksika Kumkhum di partai final yang berlangsung pada Minggu 14 Mei 2023.

Menurut pemaparan Aldila, dirinya dan Jessy kalah karena faktor cuaca yang sangat terik. Sebab hal itu memengaruhi tenaga dan performa mereka di lapangan.

Meski berat, Aldila dan Jessy berhasil memberikan penampilan terbaik dan bangkit dari tekanan lawan.

“Cuacanya memang hari ini sangat panas, sangat menguras tenaga. Tapi saya dan kak Ecy sudah berjuang, mengejar ketertinggalan 1-4 jadi 5-4. Daya rasa kami sudah berikan yang terbaik hari ini,” kata Aldila saat ditemui di Stadion Nasional Morodok Techo, Phnom Penh, Kamboja, mengutip dari ANTARA, Senin (15/4/2023).

“Dengan hasil ini memang sedikit kecewa tapi bisa buat motivasi lagi ke depan,” ujarnya.

Di sisi lain, Aldila mengakui bahwa pasangan Thailand tampil lebih baik dibandingkan saat keduanya bertemu di nomor beregu putri.

Follow Berita Okezone di Google News

“Mereka bermain lebih baik daripada pas beregu ya. Sepertinya mereka nothing to lose, karena mereka berpikir sudah kalah di beregu, jadi langsung keluar all out,” kata Aldila.

Adapun pada laga final ini, Aldila/Jessy meraih medali perak dengan skor 4-6 dan 6-7 (2-7). Aldila mengatakan bangga dengan pencapaian tersebut serta timnas tenis Indonesia secara keseluruhan.

“Pastinya saya sangat senang dan bangga kepada seluruh teman-teman tenis Indonesia yang sudah berjuang di SEA Games kali ini,” sambung Aldila.

Sementara itu, cabang tenis Indonesia telah mengoleksi tiga emas, dua perak, dan tiga perunggu pada SEA Games ke-32 di Kamboja. Medali pamungkas diperoleh Muhammad Rifqi di nomor tunggal putra setelah mengalahkan wakil Vietnam sekaligus unggulan pertama, Ly Hoang Nam, lewat dua set langsung dengan skor 6-4 dan 6-1.