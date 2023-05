TIM bulu tangkis Indonesia siap unjuk gigi di Piala Sudirman 2023. Adapun penyelenggaraan Piala Sudirman 2023 dimulai besok, 14 sampai 21 Mei mendatang, tayang secara langsung di iNews dan MNCTV.

Terdapat 16 negara peserta di Piala Sudirman 2023. Sebanyak 16 negara itu terbagi ke dalam empat grup (A-D).

Mereka akan berjibaku untuk merebutkan tiket perempatfinal. Indonesia sendiri tergabung di Grup B bersama tiga tim lainnya.

Ketiga negara yang dimaksud adalah Thailand, Jerman dan Kanada. Di laga perdana, skuad Merah Putih bersua Kanada, Senin 15 Mei 2023.

Indonesia membawa ambisi besar untuk membawa pulang trofi Piala Sudirman 2023 ke Tanah Air. Pasalnya, Indonesia sudah puasa gelar selama 34 tahun!

Nantinya, sebanyak 20 pebulu tangkis putra dan putri yang akan membela Merah Putih di Suzhou, China. Di nomor tunggal putra, Indonesia menurunkan dua pemain andalannya, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie.

Tak hanya itu, wakil di nomor ganda putra pun masih menjadi andalan. Indonesia memiliki pasangan nomor satu dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Follow Berita Okezone di Google News

Selain itu, ada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Di atas kertas nomor tunggal putra dan ganda putra jelas menjadi tumpuan Indonesia untuk merebut poin.

Sementara itu, tiga nomor lain, yakni nomor tunggal putri, ganda putri dan ganda campuran diharapkan bisa memberi kejutan atau dapat merebut poin krusial untuk kemenangan tim. Lantas, akankah Indonesia mampu kembali mengulang kemenangan dan membawa pulang Piala Sudirman tahun ini?

BACA JUGA: Rexy Mainaky Sebut Musuh Terberat Malaysia di Piala Sudirman 2023 yang Ternyata Bukan Indonesia

Jangan lewatkan aksi seru para pebulutangkis dunia dan dukung perjuangan atlet-atlet terbaik tanah air di Sudirman Cup 2023, mulai besok, Minggu, 14 Mei 2023, pukul 08.55 WIB, LIVE di iNews, New Home of Badminton. Selain itu, dapat juga disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI+. iNews dan MNCTV Official Broadcaster Sudirman Cup 2023.

Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di saluran digital terbaik.

#iNews #iNewsSports #MNCGroup #SudirmanCup2023 #BWF #iNewsSudirmanCup #NewHomeofBadminton #Indonesia