GELARAN NBA 2022-2023 hampir memasuki babak final. Memasuki pengujung musim, NBA selaku operator Liga Basket Amerika Serikat meluncurkan video kampanye di kanal YouTube TV untuk menyambut euforia final NBA 2022-2023.

Diketahui, video tersebut bertajuk We Are All in The Finals. Adapun dalam video itu turut dimeriahkan oleh penyanyi Adele dan brand ambassador NBA, Suga BTS.

Adele sendiri merupakan pengisi sound track dari video kampanye tersebut. Selain dua penyanyi top papan atas tersebut, turut serta dalam video kampanye itu legenda skateboard dunia, Tony Hawk dan komedian Jimmy Kimmiel.

Tak tertinggal juga ada pemenang NFL, Peyton Manning dan Eli Manning. Menariknya, dalam video tersebut dua legenda NBA, Larry Bird dan Magic Johnson juga tampil!

Keduanya tampak memamerkan cincin juara yang mereka punya. Larry Bird dan Magic Johnson memang dikenal sebagai dua pemain terbaik NBA sepanjang masa.

Tammy Henault selaku Chief Marketing Officer NBA mengaku tak sabar menyambut puncak NBA musim 2022-2023. Ia pun sangat senang bisa menyatukan para legenda NBA dan selebriti ternama untuk sambut final NBA 2022-2023.

“NBA Finals merupakan pertunjukan berskala global yang menjadi puncak dari rangkaian perjalanan pertandingan sepanjang musim,” ujarnya dikutip dari rilis yang diterima Okezone.

“Kami sangat senang dapat menyatukan para pemain legenda NBA, selebritis, dan para penggemar untuk berbagi emosi dan antusiasme mereka pada momen yang paling ditunggu,” terangnya.

Untuk diketahui, final NBA 2022-2023 sendiri baru dimulai 2 Juni mendatang. Partai final akan mempertemukan juara dari wilayah Barat dan Timur. Masih seperti musim sebelumnya, final NBA 2022-2023 menggunakan format best of seven. Di mana kedua tim akan bertemu tujuh kali. Namun seandainya satu dari dua tim yang berlaga bisa mendulang empat kemenangan lebih dulu, maka pertandingan 5,6, dan 7 tidak diperlukan. BACA JUGA: Hasil Semifinal NBA 2022-2023: LA Lakers Habisi Golden State Warriors, Miami Heat Permalukan New York Knicks Saat ini sendiri, sudah ada tiga tim yang memastikan langkah mereka menuju final wilayah. Dari wilayah Barat LA Lakers akan bersua Denver Nuggets. Sementara dari wilayah Timur, Miami Heat berhasil jadi tim pertama yang melenggang ke final wilayah. Miami Heat masih menunggu pemenang antara Boston Celtics dan Philadelphia 76ers. Berikut jadwal final NBA 2022-2023: Pertandingan 1 Jumat, 2 Juni 2023 Pertandingan 2 Senin, 5 Juni 2023 Pertandingan 3 Kamis, 7 Juni 2023 Pertandingan 4 Sabtu, 10 Juni 2023 Pertandingan 5* Selasa, 13 Juni 2023 Pertandingan 6* Jumat, 16 Juni 2023 Pertandingan 7* Senin, 19 Juni 2023 *Jika diperlukan

