KISAH Anthony Ginting yang mengaku terkejut bisa juarai Badminton Asia Championship 2023. Ini merupakan gelar juara pertamanya sejak Hylo Open 2022 pada November tahun lalu.

Anthony Ginting tampil dengan perkasa di Badminton Asia Championship (BAC) 2023 pada akhir April 2023 lalu. Dia menghajar wakil Singapura, Loh Kean Yew, dengan skor telak 21-12 dan 21-8 di partai final.

Ini merupakan gelar penting bagi Anthony Ginting karena mengakhiri penantian gelarnya. Ia sendiri merasa terkejut pada akhirnya bisa membawa pulang titel juara Asia 2023.

"Justru surprise sih (bisa juara BAC 2023), tapi lega juga pasti. Karena kan buat move on dari All England itu enggak gampang. Karena (di All England) mungkin ekspektasinya tinggi, dari persiapan juga bagus banget. Tapi ya realitanya saat itu enggak sesuai sama harapan," ujar Ginting saat ditemui awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI, Cipayung.

Ginting mengaku masih susah move on dari kegagalan di All England 2023 hingga sepekan sebelum berlaga di BAC 2023. Kegagalan di Inggris begitu menyakitkan bagi pebulu tangkis berusia 26 tahun ini.

BACA JUGA: Ini Skill Mengerikan Anthony Ginting yang Paling Ditakuti Lawannya

"Ya mungkin sampai satu minggu sebelum berangkat masih belum (bisa move on dari All England)," kata pemain peringkat dua dunia itu.

"Masih belum ini dalam arti ada pikiran dan perasaan yang kayak 'gue udah capek-capek latihan tiga minggu sampai sebulan tapi hasilnya enggak ada'," jelasnya.

Follow Berita Okezone di Google News

โ€Pasti kan setiap atlet pernah ngerasain dan saya kemarin abis All England itu masih ngerasain sampe ya seminggu sebelum berangkat. Cuma ya bersyukurnya tetep ada komunikasi sama pelatih dan psikologi juga," sambungnya. Ginting tentu merasa bersyukur dengan keberhasilan ini. Dia pun menyebut bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari jawaban Tuhan atas usahanya yang sudah maksimal. BACA JUGA: Aksi Tengil Anthony Ginting Bikin Tunggal Putra Taiwan Chou Tien Chen Emosi dan Frustrasi "Rezekinya kalau emang hari ini, ya Tuhan pasti kasih juga. Tapi tetap, persiapan di Jakarta juga harus maksimal kan karena enggak mungkin kita dateng ke sana, enggak ada persiapan," tutupnya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.