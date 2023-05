PENCAK silat sumbang emas lagi untuk Indonesia di SEA Games 2023, yang kini telah berjumlah 32 medali. Kali ini, Tito Hendra Septa Kurnia memberikan emas di nomor Kelas E Putra cabang olahraga (cabor) pencak silat.

Tito menghadapi perlawanan Pornteb Pholkaew dari Thailand. Sempat kewalahan, dia akhirnya sukses menang dengan skor telak 67-37.

Dengan demikian, Tito sukses merengkuh medali emas di nomor ini. Dia merupakan peraih emas ke-32 untuk Indonesia di SEA Games 2023.

Pada ronde pertama, Tito bertarung sangat sengit dengan Pholkaew. Kedua pesilat itu saling jual beli pukulan dan tendangan. Namun, sang wakil Merah-Putih mampu mendapat lebih banyak poin di menit-menit akhir untuk memimpin dengan skor 20-14.

Di ronde kedua, Pholkaew berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Beruntung, Tito mampu mempertahankan ketenangan dan fokusnya agar tidak terpancing dan menyerang dengan gegabah.

Tito akhirnya sukses merengkuh ronde kedua dengan kemenangan 41-37. Dia semakin menggila pada ronde ketiga dengan merengkuh lebih banyak poin melalui teknik bantingan sebelum menutupnya dengan kemenangan telak 67-37.

Dengan demikian, pencak silat telah mengoleksi total enam emas di SEA Games 2023 yang diraih pada hari Rabu (10/5/2023) ini. Sebelumnya, Khoirudin Mustakim (Kelas A Putra), Jeni Elvis Kause (Kelas C Putri), Iqbal Candra Pratama (Kelas F Putra), Atifa Firmawati (Kelas D Putri) dan Muhammad Zaki Zikrillah (Kelas B Putra) sudah lebih dulu mendapatkannya.

Selain itu, juga ada enam medali perak lainnya yang diperoleh oleh para atlet Pencak Silat Tanah Air pada hari ini. Adapun yang mendapatkannya adalah Suci Wulandari (Kelas Under 45 kg Putri), Safira Dwi Meilani (Kelas B Putri), Muhammad Yachser Arafa (Kelas C Putra), Kadek Andrey Nova (Kelas D Putra), Nia Larasati (Kelas E Putri) dan Bayu Lesmana (Under 45 kg Putra).

