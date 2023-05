PHNOM PENH – Panitia penyelenggara SEA Games 2023 Kamboja (CAMSOC) menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas kelalaian mereka yang mengibarkan bendera Merah Putih secara terbalik. Momen pengibaran bendera Indonesia terbalik itu terjadi di pre-show opening ceremony yang disiarkan secara live di youtube.

Masyarakat Indonesia memang dibuat geram oleh CAMSOC karena salah dalam mengibarkan bendera Merah Putih dalam tayangan di akun YouTube Press Office of The Council of Ministers Cambodia. Tayanganya yang disiarkan secara langsung di youtube itu lantas langsung ramai dengan netizen Indonesia yang tak terima karena benda Merah Putih dikabarkan terbalik, di man posisi putih berada di atas dan merah di bawah.

Tak terima dengan kesalahan fatal CAMSOC, Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) pun langsung mengirimkan surat keberatan kepada panitia SEA Games 2023 tersebut. Setelah menerima surat itu, CAMSOC langsung menyampaikan permintaan maaf.

Ya, menurut laporan dari Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal NOC Indonesia, Harry Warganegara, tuan rumah telah menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas kejadian bendera Merah Putih yang terbalik. Mereka juga bertindak cepat dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di Opening Ceremony.

“Kamboja sudah meminta maaf secara langsung kepada kami, dan bertindak cepat sehingga kejadian tersebut tidak terulang di opening ceremony,” ujar Harry dalam rilis yang disampaikan NOC Indonesia, Jumat (5/5/2023).

NOC Indonesia telah mengirimkan keberatan secara resmi melalui surat bernomor 5.5.2/NOC-INA/SET/2023 tertanggal 5 Mei yang ditandatangani Harry Warganegara kepada Sekretaris Jenderal NOC Kamboja dan CEO CAMSOC Vath Chamroeun.

Follow Berita Okezone di Google News

“NOC Indonesia secara resmi menyampaikan keberatan kepada CAMSOC yang salah memasang bendera Indonesia dengan benar sebelum dimulainya Opening Ceremony 32th SEA Games 2023 di Stadion Morodok Techno National Stadium, Phnom Phen,” kata Harry dalam surat tersebut. BACA JUGA: Opening Ceremony SEA Games 2023: Flairene Candrea Tampil Menawan saat Pimpin Kontingen Indonesia “Penempatan bendera kami yang terbalik tidak dapat diterima karena kami telah memberi tahu CAMSOC berkaitan dengan pemasangan bendera Indonesia yang telah disetujui sebelumnya. Kami berharap ada perbaikan yang dilakukan pada Opening Ceremony dan menanti tindakan cepat Anda," lanjut Harry. Saat ini, opening ceremony SEA Games 2023 tengah berlangsung di Mordok Techo National Stadium, Phnom Penh, Jumat (5/5/2023) malam WIB.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.