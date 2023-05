DIKONFIRMASI NOC Indonesia, MNC Group resmi pegang hak siar SEA Games 2023. Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) memastikan MNC Group bakal mengawal perjuangan atlet-atlet Indonesia di semua cabang olahraga (cabor) di semua platform, baik free to air, pay tv, dan OTT.

Perjuangan atlet-atlet Indonesia akan disiarkan secara gratis di RCTI, MNC TV, dan iNews. Ada pula siaran di pay tv (MNC Sports, MNC Sports 2, MNC Sports 3, dan Soccer Channel, serta OTT (RCTI Plus dan Vision Plus).

Raja Sapta Oktohari selaku Ketua NOC Indonesia mengonfirmasi bahwa MNC Group akan memegang hak siar resmi SEA Games 2023 yang akan digelar di Kamboja. Namun, MNC Group memperbolehkan TVRI menyiarkan selaku Lembaga Penyiaran Publik Indonesia. Masyarakat Indonesia menyiarkan pertandingan secara terbatas di beberapa cabor.

“MNC Group kembali menjadi official broadcaster SEA Games Kamboja. Ini merupakan komitmen yang telah disepakati MNC dengan NOC Indonesia. Mereka akan menyiarkan semua cabang olahraga,” kata Okto dalam rilis NOC Indonesia, Selasa (2/5/2023).

TVRI mendapat izin dari MNC Group untuk menyiarkan beberapa cabor. Yang disiarkan di TVRI adalah akuatik (polo air, loncat indah, dan renang), karate, kun khmer, hoki lapangan, dan bulu tangkis (terbatas dan tidak untuk pertandingan atlet Indonesia).

Sebagai informasi, sesuai dengan regulasi yang tertulis dalam Pasal 53 Piagam South East Asian Games Federation (SEAGF) menulis secara tegas bahwa ‘Hak peliputan media di wilayah masing-masing NOC dipegang oleh masing-masing NOC. Stasiun radio/televisi yang berkenan untuk menyiapkan multi-event tersebut harus lebih dulu mendapatkan persetujuan NOC’.

Follow Berita Okezone di Google News

Linda Wahyudi selaku Koordinator Broadcast NOC Indonesia mengatakan bahwa semua media televisi dan digital diperbolehkan untuk meliput SEA Games asalkan memiliki akreditasi media. Namun, terbatas untuk kepentingan news atau pemberitaan.

“Semua media boleh meliput, tetapi ada aturannya, yakni hanya berdurasi 3-5 menit. Peliputan mereka hanya untuk kebutuhan pemberitaan, bukan untuk siaran langsung di field of play. Sebab, terkait hak siar sudah dimiliki secara eksklusif oleh MNC Group,” terang Linda yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Sport for All NOC Indonesia.

BACA JUGA: Pesan Presiden Jokowi dan Menpora Dito Ariotedjo Usai Lepas Kontingen Indonesia ke Kamboja untuk SEA Games 2023

SEA Games Kamboja merupakan edisi ke-32. Ini adalah kali pertama Kamboja menjadi tuan rumah pesta (multievent) olahraga solidaritas negara kawasan ASEAN.Tim Indonesia untuk SEA Games Vietnam yang dipimpin Chef de Mission (CdM) Lexyndo Hakim berpartisipasi pada 31 cabor.