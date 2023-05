SOSOK pebulu tangkis andalan Jepang di sektor ganda, Yuta Watanabe, curi perhatian. Hal itu terjadi karena Yuta pernah kebingungan untuk memilih Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan atau Marcus Gideon/Kevin Sanjaya.

Pilihan itu datang kala Yuta Watanabe melakukan sesi wawancara di Youtube akun Badminton TV. Kala itu, dia mendapat pertanyaan soal lawan paling berat yang pernah dihadapinya kala masih bermain di sektor ganda putra.

Kala itu, sang pembawa acara, yakni Bambang Roedyanto, menyebut dua nama pasangan ganda putra hebat dunia. Keduanya berasal dari Indonesia, yakni Ahsan/Hendra dan Marcus/Kevin.

Yuta ternyata mengaku bingung kala harus memilih salah satu nama. Sebab, keduanya dinilai sama-sama sulit dikalahkan olehnya.

“Saya tidak punya pilihan,” ucap Yuta Watanabe.

“Keduanya sangat sulit dikalahkan,” sambungnya.

Diketahui, Yuta pernah berjaya di sektor ganda putra kala berduet dengan Hiroyuki Endo. Ketangguhan duet ini sudah dibuktikan dengan meraih sejumlah gelar juara bergengsi.

Di antaranya, ada Korea Open 2018, All England 2020, dan juga All England 2021. Kala meraih gelar juara All England 2020, Endo/Yuta harus mengalahkan Marcus/Kevin di final dengan skor 21-18, 12-21, dan 21-19.

Namun kini, duet itu sudah tak terlihat di ajang-ajang bergengsi. Sebab, Endo memutuskan pensiun pada 9 September 2021.