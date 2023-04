SEBANYAK 6 pebulu tangkis putri dunia yang lakukan split badminton hingga bikin ngilu akan diulas dalam artikel ini. Salah satu di antaranya, merupakan pebulu tangkis putri dunia, yang jadi idola kaum Adam.

Dalam badminton, ada satu gerakan bernama split, yang tak mudah untuk dilakukan. Bagaimana tidak, ketika melakukan split, seorang pebulu tangkis harus membuka kakinya dengan lebar, hingga menyentuh bagian lapangan.

Hal itu tak mudah dilakukan sebab, otot kaki seorang pebulu tangkis tersebut, harus sangat kuat. Akan tetapi, ternyata ada sekiranya 6 pebulu tangkis yang bisa melakukan hal tersebut. Lantas, siapa saja pebulu tangkis putri dunia yang dimaksud?

Berikut 6 pebulu tangkis putri dunia yang lakukan split badminton hingga bikin ngilu:

6. Putri Kusuma Wardani (Indonesia)

Dimulai dari Putri Kusuma Wardani (Putri KW). Tunggal putri Indonesia ini pernah melakukan split badminton ketika berlaga di babak kualifikasi Malaysia Masters 2022.

Saat itu, Putri KW berjumpa wakil Taiwan, Taiwan Wen Chi Hsu. Tinggal membutuhkan satu poin lagi, Putri KW melakukan split untuk mendapatkan poin. Sayang, split-nya gagal menambah poin, meski begitu Putri KW akhirnya menang 21-16 dan 21-16.

5. Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia)

Selanjutnya ada tunggal putri lainnya, Gregoria Mariska Tunjung. Gregoria sampai melakukan split saat menghadapi Akane Yamaguchi dari Jepang di Piala Sudirman 2019.

Kala itu, Indonesia berhadapan melawan Jepang di babak semifinal. Gregoria yang berjumpa Yamaguchi harus tertunduk lesu 13-21 dan 13-21. Bersamaan dengan itu, Indonesia harus menyerah 1-3 dari Jepang.

4. Susi Susanti (Indonesia)





Berikutnya ada mantan tunggal putri Indonesia, Susi Susanti. Peraih emas Olimpiade 1992 ini dikenal memiliki permainan cepat ketika berjumpa lawannya.

Bahkan, Susi Susanti sampai rela melakukan split badminton, di beberapa pertandingannya. Usut punya usut, Susi Susanti diketahui jadi pebulu tangkis putri dunia pertama yang melakukan split badminton ini.

3. Kim Ga Eun (Korea Selatan)





Beranjak ke posisi tiga, ada Kim Ga-eun. Tunggal putri asal Korea Selatan ini sempat melakukan split badminton hingga mengejutkan Oma Gill!

Itu terjadi ketika Kim Ga-eun berhadapan dengan Tai Tzu Ying (Taiwan). Ketika itu Kim Ga-eun tertinggal 12-13 dari Tai Tzu Ying. Ia sampai melakukan split badminton, meski akhirnya tetap kecolongan jadi 12-14 dari Tai Tzu Ying.

2. Akane Yamaguchi (Jepang)





Kemudian ada Akane Yamaguchi. Ya, jagoan tunggal putri Jepang ini sempat dibuat jatuh bangun ketika berjumpa wakil Korea Selatan, An Se-young.

Kala itu, Yamaguchi meladeni An Se-young di semifinal French Open 2019. Pebulu tangkis nomor satu dunia saat ini tersebut tengah tertinggal 16-19 dari An Se-young. Yamaguchi tampak kewalahan, hingga menyerah 17-21 dan 21-23 dari An Se-young.

1. Chiharu Shida (Jepang)





Di posisi pertama, ada pebulu tangkis cantik asal Jepang, yang jadi idola kaum adam. Kala itu, Chiharu Shida bersama pasangannya Nami Matsuyama berhadapan dengan ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu di semifinal BWF World Tour Finals 2021.

Shida/Matsuyama tertinggal 11-18 di set kedua dari Greysia/Apriyani. Diserang bertubi-tubi, membuat Chiharu Shida melakukan split badminton. Pada akhirnya, Shida/Matsuyama menutup laga dengan kemenangan 21-14, 13-21, dan 23-21.