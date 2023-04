AUSTIN โ€“ Kemenangan yang diraih pembalap Tim LCR Honda, Alex Rins, di MotoGP Amerika Serikat 2023 membuatnya dijagokan untuk bersinar di seri selanjutnya, yakni GP Spanyol. Namun, Rins justru bersikap rendah hati dengan menyebut dirinya bakal kesulitan di MotoGP Spanyol 2023 yang digelar pada 28-30 April 2023.

Ya, Rins tak mau sombong meski tampil gahar di sepanjang balapan di Circuit of The Americas (COTA). Padahal ia berhasil menjadi runner up dalam sprint race yang tentu membuat semua orang terkejut karena Honda kurang bisa bersaing dalam dua seri sebelumnya.

Lalu hebatnya lagi, mantan rider Suzuki Ecstar itu mampu memenangkan balapan utama di COTA. Kemenangan itu merupakan yang pertama bagi Honda di MotoGP dalam 539 hari sejak terakhir bintang Repsol Honda, Marc Marquez, melakukannya pada balapan kedua di Misano pada 2021 lalu.

Selain itu, hasil tersebut menjadi kemenangan pertama tim satelit Honda sejak kali terakhir Cal Crutchlow naik podium pertama di MotoGP Argentina 2018. Hebatnya lagi, itu merupakan kemenangan ketiga Rins dalam enam balapan utama terakhirnya di MotoGP sejak musim lalu.

Kendati demikian, Rins tak mau terlarut dalam euforia keberhasilannya di COTA dan menatap balapan selanjutnya di MotoGP Spanyol 2023 pada 28-30 April mendatang dengan rendah hati. Sebab menurutnya, semuanya akan dimulai dari nol lagi di Sirkuit Jerez karena dia sebelumnya belum pernah melaju dengan motor Honda di sana.

Follow Berita Okezone di Google News

โ€œKami harus pergi ke balapan berikutnya dengan mentalitas yang sama seperti di sini (di COTA). Kita harus tetap rendah hati karena di Jerez mulai lagi dari nol,โ€ kata Rins dilansir dari Speedweek, Kamis (20/4/2023). BACA JUGA: Alex Rins Akui Penyebab Menang di MotoGP Amerika Serikat 2023: Gara-Gara Francesco Bagnaia Nyusruk! โ€œKarena saya belum pernah ke Jerez dengan Honda. Kami harus menemukan set-up baru di sana dan berkembang selama akhir pekan,โ€ tambahnya. Berkat hasil positif di Negeri Paman Sam, Rins pun merangsek naik ke posisi tiga klasemen sementara MotoGP 2023 dengan torehan 47 poin. Rider kelahiran Barcelona itu terpaut 17 poin saja dari Marco Bezzecchi, yang duduk di puncak klasemen.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.