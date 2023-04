MOMEN respek Hendra Setiawan untuk Mohammad Ahsan yang bikin decak kagum akan dibahas Okezone di artikel ini. Hendra Setiawan dan Mohammad Ahsan adalah salah satu pasangan ganda putra terbaik Indonesia yang saat ini menempati ranking 3 dunia.

Selama kariernya sebagai pebulu tangkis Indonesia, The Daddies -julukan Mohammad Ahsan Hendra/Setiawan- telah menyabet banyak gelar. Di lain hal, mereka juga kerap menerapkan sikap saling respek. Lantas, masih ingat momen respek yang dilakukan Hendra Setiawan untuk Mohammad Ahsan?

Menurut kanal YouTube Bangku Penonton, Koh Hendra -panggilan Hendra Setiawan- pernah back up Mohammad Ahsan yang sedang cedera di semifinal All England 2022 melawan wakil China, He Jiting/Tan Qiang. Kala itu, Ahsan langsung menunjukkan gesture kesakitan menjelang interval gim pertama.

Hal ini terjadi lantaran kesalahan pendaratan yang dilakukan Ahsan pasca melakukan smash. Melihat tandemnya kesakitan, Koh Hendra dengan sigap melakukan back up hingga akhirnya memenangkan reli dan mengunci interval gim pertama.

Selanjutnya, Hendra Setiawan juga pernah bawakan tas Ahsan. Masih lanjutan dari semifinal All England 2022 melawan wakil China, He Jiting/Tan Qiang, sikap luar biasa Hendra kembali ditunjukkan di interval gim ketiga.

Mohammad Ahsan yang terus-terusan melakukan jump smash di momen sebelumnya, terlihat pincang saat berjalan ke luar lapangan pada angka 11-3. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Hendra langsung merebut tas Ahsan dan membantunya memindahkan tas ke lapangan bench yang satunya.

Berikut adalah Hendra Setiawan ikut Mohammad Ahsan berpuasa sejenak. Tampil di Korea Open 2022 yang bertepatan di bulan Ramadhan, Ahsan tetap menjalankan ibadah puasa saat bertanding.

Hal ini terlihat saat jeda interval gim pertama, kedua, dan ketiga, hingga akhir laga. Ahsan tak sekalipun menyentuh botol minuman. Saat jeda, Ahsan terlihat sedang sibuk menggunting senar raket atau menyimak arahan sang pelatih.

Yang membuat kagum, adalah toleransi yang ditunjukkan sang tandemnya, Hendra Setiawan. Karena menghormati dan menghargai Ahsan yang menjalankan ibadah puasa, Hendra memutuskan untuk tak banyak minum saat rehat pertandingan. Selama laga berlangsung, Hendra hanya menenggak botol minuman sekali saat interval gim pertama sambil mendengarkan arahan pelatih. Kemudian Hendra Setiawan sempat menyuruh Ahsan Istirahat di perempatfinal All England 2022. Ketika itu, Ahsan harus merasakan sakit saat melakukan intesep menjelang interval gim kedua. Melihat hal ini, Hendra terlihat membisikkan sesuatu kepada tandemnya itu. BACA JUGA: Momen BWF Jadikan Keakraban Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sebagai Lambang Perjuangan Atlet Bulu Tangkis Sambil memegang tangannya dan menepuknya dengan raket, Ahsan langsung keluar lapangan untuk melakukan treatment. Sepertinya, Hendra menyuruh Ahsan istirahat dulu. Itulah deretan momen respek Hendra Setiawan untuk Mohammad Ahsan yang bikin decak kagum. Menarik dinantikan apakah momen tersebut akan kembali terulang ke depannya atau tidak.

