DUNIA bulu tangkis Indonesia tengah ramai diselimuti rumor degradasi pebulu tangkis pelatnas PBSI. Pebulu tangkis yang ramai diisukan mengalami degradasi itu adalah bintang muda di sektor tunggal putra, yakni Yonathan Ramlie.

Di tengah ramainya isu itu, sosok pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Ruselli Hartawan, pun jadi sorotan. Sebab, dia menulis pesan menyentuh untuk Ramlie di tengah ramainya isu tersebut.

Pesan itu disampaikannya di media sosial Twitter. Dalam cuitan itu, dia pun turut mengunggah potret seorang pria yang disinyalir merupakan Yonathan Ramlie.

Diketahui, Ruselli dan Yonathan Ramlie sendiri memang punya hubungan spesial. Mereka disebut-sebut menjalin asmara.

โ€œHi man... Kamu sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah, terima kasih sudah kuat dan berjuang sampai saat ini!!โ€ tulis Ruselli Hartawan di akun Twitter @hartawan97.

โ€œDan sekarang, mari kita lanjutkan kehidupan nyata selanjutnya. Kamu tahu, Tuhan selalu ada di sisimu. Tetap kuat, cool, bahagia,โ€ sambungnya.

Sontak, unggahannya menuai beragam respons. Netizen ramai menanyakan nasib Yonathan Ramlie di pelatnas PBSI.

Pasalnya, selain Ruselli, rekan sepelatnas Yonathan Ramlie juga mengunggah pesan menyentuh. Dia adalah Christian Adinata.

โ€œSukses di mana pun kamu berada my best friend ever, keep walking,โ€ tulis Christian Adinata.