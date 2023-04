TURNAMEN bulu tangkis dunia yang mempertandingkan nomor beregu campuran, Sudirman Cup 2023 akan segera digelar 30 hari lagi, tepatnya pada 14-21 Mei 2023 di Suzhou, China.

Sudirman Cup pertama kali digelar pada tahun 1989, nama Sudirman Cup atau Piala Sudirman tersebut diambil dari nama tokoh bulu tangkis Indonesia, Dick Sudirman yang merupakan satu di antara pendiri PBSI yang pernah menjabat sebagai wakil presiden IBF dan Asian Badminton Confederation.

Ajang bergengsi ini digelar setiap dua tahun sekali dan diikuti oleh seluruh atlet bulu tangkis dari berbagai negara dari nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri dan ganda campuran yang memperebutkan trofi bergengsi dengan miniatur Candi Borobudur di bagian puncaknya.

Tahun ini, terdapat 16 negara peserta yang ikut berpartisipasi. Dimana di dalamnya terdapat negara-negara unggulan seperti China, Indonesia, Malaysia dan Jepang. China tergabung di grup A bersama Mesir, Singapura dan Denmark.

Lalu, Indonesia di grup B bersama Kanada, Jerman dan Thailand. Sementara itu, Malaysia tergabung di grup C bersama Australia, India dan Taiwan. Terakhir, Jepang masuk ke dalam grup D bersama Inggris, Prancis dan Korea.

Sepanjang gelaran Sudirman Cup, Indonesia baru sekali meraih gelar juara yaitu pada tahun 1989 sekaligus menjadi yang pertama sejak kejuaraan beregu tersebut digelar. Sedangkan, di musim terakhir tahun 2021, Indonesia harus terhenti di babak perempatfinal karena kalah dari Malaysia dengan skor 2-3. Lantas, akankah Indonesia mampu kembali mengulang kemenangan?

