ALASAN pebulu tangkis Singapura, Loh Kean Yew menganggap Indonesia seperti rumah sendiri sangat menarik untuk dikulik. Loh Kean Yeaw merupakan pebulu tangkis asal Singapura yang bermain di sektor tunggal putra.

Pemain ranking tujuh dunia ini bahkan telah banyak mengalahkan pebulu tangkis yang jauh lebih senior darinya. Hal tersebut membuat dirinya dijuluki sebagai Si Bocah Ajaib.

Bahkan pebulu tangkis yang lahir kelahiran 26 Juni 1997 ini pernah mengalahkan tunggal putra nomor satu dunia, Viktor Axelsen. Meski berasal dari Singapura, Loh Kean Yew mengaku jika dia menganggap Indonesia seperti rumahnya sendiri.

Hal itu diungkapkan Loh Kean Yew dalam acara gala dinner menjelang turnamen Indonesia Masters 2023 yang diadakan oleh PP PBSI. Dalam acara yang bertemakan Chinese New Year Dinner-Homely Away From Home itu, Loh Kean Yew menjadi satu dari banyaknya pebulu tangkis yang hadir.

Si Bocah Ajaib itu berterima kasih kepada PBSI, karena berkat adanya acara tersebut, dirinya merasa seperti berada di rumah sendiri. Apalagi ketika Indonesia Masters 2023 berlangsung mendekati Imlek.

"Senang bisa mengikuti gala dinner di sini. Ada pesta barongsai dan saya merasa seperti berada di kampung halaman sendiri,” ujar Loh Kean Yew.

"Saya melihat beberapa pertunjukan dan makanan. Saat ini saya memang jauh dari keluarga, tidak ada kunjungan dan angpao" imbuhnya.

Sayangnya, kiprah Loh Kean Yew di Indonesia Masters 2023 kurang begitu baik. Pada babak pertama, ia berhasil mengandaskan perlawanan pebulu tangkis asal China, Li Shi Feng. Tampil dengan lebih diunggulkan, Loh Kean Yew menang mudah melalui staight game, 21-4 dan 21-16. BACA JUGA: Bikin Kejutan Kalahkan Loh Kean Yew di Indonesia Masters 2023, Chico Aura Beberkan Rahasia Kesuksesan Pada babak 16 besar Loh Kean Yew harus tunduk dari tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo. Loh Kean Yew yang merupakan juara dunia tahun 2021 itu tumbang dalam dua gim sekaligus, 18-21 dan 15-21. Itulah alasan pebulutangkis Singapura, Loh Kean Yew menganggap Indonesia seperti rumah sendiri.

