INILAH kata-kata legenda bulu tangkis Indonesia, Susi Susanti yang menjadi sorotan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Lucia Francisca Susi Susanti atau yang dikenal Susi Susanti adalah salah satu pebulu tangkis putri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia yang kini menjadi legenda.

Tercatat, atlet cantik kelahiran Tasikmalaya pernah merajai kompetisi bulu tangkis wanita dunia dengan menjuarai All England sebanyak empat kali (1990, 1991, 1993, 1994). Susi Susanti juga menjadi Juara Dunia pada tahun 1993.

Puncak karier Susi Susanti bisa dibilang terjadi pada tahun 1992 ketika ia menjadi juara tunggal putri cabang bulu tangkis di Olimpiade Barcelona. Ia menjadi peraih medali emas pertama bagi Indonesia di ajang olimpiade.

Setelah itu, Susi Susanti kembali berhasil meraih medali, kali ini medali perunggu pada Olimpiade 1996 di Atlanta, Amerika Serikat. Selain itu, Susi juga menorehkan prestasi dengan merebut Piala Uber tahun 1994 dan 1996 bersama tim Uber Indonesia. Puluhan gelar seri Grand Prix juga berhasil ia raih sepanjang kariernya.

Segudang prestasi di atas menjadi bukti bahwa Susi Susanti layak dinobatkan sebagai legenda bulu tangkis Indonesia. Sehingga, tak sedikit pencinta bulu tangkis Indonesia bahkan dunia yang mengenalnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Terlebih, Susi Susanti dikenal sebagai pebulu tangkis yang tenang dan tanpa emosi ketika bertanding meskipun ia telah tertinggal jauh dari lawannya. Susi juga dikenal memiliki kata-kata legendaris di bawah ini.

“Injury squashed my dad’s hopes of being a world champion. He lived his dream through me.” Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah "Cedera menghancurkan harapan ayahku untuk menjadi juara dunia. Dia menjalani mimpinya melalui saya."

Kata-kata legendaris Susi Susanti di atas pun sempat disoroti BWF kala itu. Sayangnya, setelah Susi Susanti pensiun, belum ada lagi tunggal putri Indonesia yang mampu meneruskan kejayaannya.