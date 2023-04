ENEA Bastianini absen, Michele Pirro bakal tampil menggantikannya di MotoGP Amerika Serikat 2023. Ducati Lenovo telah memastkan bahwa The Beast – julukan Bastianini – bakal absen di Circuit of the Americas (COTA) karena belum pulih dari cedera.

Bastianini telah menepi sejak mengalami cedera pada sprint race MotoGP Portugal 2023. Dia mengalami patah tulang di bahunya setelah disenggol Luca Marini.

Setelah absen di Argentina, Bastianini sempat diharapkan kembali di COTA pada 16 April 2023 mendatang. Namun, Ducati Lenovo kini memastikan bahwa Bastianini bakal absen karena masih belum pulih. Sebagai gantinya, Michele Pirro bakal menggantikannya di lintasan.

β€œ@bestia (Bastianini) akan absen di MotoGP Amerika Serikat akhir pekan ini dan akan digantikan oleh pembalap Italia, @michelepirro 51 (Michele Pirro),” tulis pernyataan resmi MotoGP di akun Instagramnya, Rabu (12/6/2023).

β€œPasalnya dia (Bastianini) masih harus melanjutkan masa pemulihan dari cedera bahunya.,” pungkas pernyataan tersebut.

Michele Pirro merupakan pembalap penguji untuk Ducati. Sesekali, dia turun dalam balapan pada beberapa kesempatan dalam semusim Namun, ini akan menjadi balapan pertama Pirro di MotoGP 2023. Pada 2022 lalu, dia sempat turun dalam balapan di Italia dan Catalan dengan finis di urutan ke-18 dan ke-16. BACA JUGA: Breaking News: Marc Marquez Resmi Absen di MotoGP Amerika Serikat 2023, Kans Juara Makin Tipis! Dia juga turun di balapan San Marino pada musim lalu namun gagal finis. Kini, nampaknya Pirro akan menggantikan Bastianini untuk sementara waktu hingga The Beast pulih dan kembali ke lintasan.

