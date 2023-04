JADWAL lengkap Piala Sudirman 2023 akan dibahas dalam artikel ini. Sebagaimana diketahui, tahun ini Piala Sudirman bakal berlangsung pada 14-21 Mei 2023 di Suzhou, China.

Sebanyak 16 negara akan berjibaku merebutkan gelar juara. Mereka dibagi ke dalam empat grup (A-D). Tiap grup terdiri dari empat negara.

Tim bulu tangkis Indonesia turut ambil bagian di Piala Sudirman 2023. Sebelumnya, pada 25 Maret 2023, drawing grup Piala Sudirman 2023 sudah diketahui.

Merujuk hasil drawing Piala Sudirman 2023, Indonesia berada di Grup B bersama tiga negara lainnya. Di antaranya, Thailand, Jerman, dan Kanada.

Di Grup B, Indonesia cukup jadi unggulan. Namun, tim Merah Putih tetap harus waspada. Apalagi, di laga pembuka, Indonesia bakal bersua tim kuda hitam, Kanada.

Adapun laga Indonesia vs Kanada dijadwalkan berlangsung Senin, 15 Mei 2023 pagi pukul 09.00 WIB. Setelah melawan Kanada, pada Selasa, 16 Mei 2023, Indonesia langsung bersua wakil Eropa lainnya, yaitu Jerman.

Laga Indonesia vs Jerman sendiri dijadwalakn berlangsung pada pukul 09.00 WIB. Berselang satu hari, tim Merah Putih kembali melakoni pertandingan pamungkas di Grup B.

Lawan terakhir Indonesia di Grup B adalah Thailand. Menghadapi salah satu rival dari Asia Tenggara itu, Indonesia akan bertanding pada Kamis, 18 Mei 2023 pukul 09.00 WIB.

Kelar babak penyisihan grup, dilanjutkan babak perempatfinal. Nantinya, hanya delapan tim yang berhak melenggang ke perempatfinal. Kedelapan tim itu diambil dari dua negara yang finis di posisi 1 dan 2 dari tiap grupnya.

Untuk babak perempatfinal akan berlangsung pada Jumat, 19 Mei 2023. Sementara itu untuk laga semifinal bakal terhelat pada Sabtu, 20 Mei 2023. Sedangkan partai puncak alias final digelar pada Minggu, 21 Mei 2023. Lantas, sanggup Indonesia juara Piala Sudirman tahun ini?

Berikut Jadwal Lengkap Piala Sudirman 2023:

Minggu 14 Mei 2023:

Pukul 09.00 WIB: Taiwan vs India (Grup C), Korea Selatan vs Prancis (D), Malaysia vs Australia (C)

Pukul 16.00 WIB: Jepang vs Inggris (D), Denmark vs Singapura (A), China vs Mesir (A)

Senin 15 Mei 2023:

Pukul 09.00 WIB: Indonesia vs Kanada (B), Thailand vs Jerman (B), Chinese Taipei vs Australia (C)

Pukul 16.00 WIB: Malaysia vs India (C), Jepang vs Prancis (D), Korea Selatan vs Inggris (D)

Selasa 16 Mei 2023:

Pukul 09.00 WIB: Indonesia vs Jerman (B), Thailand vs Kanada (B)

Pukul 16.00 WIB: China vs Singapura (A), Denmark vs Mesir (A)

Rabu 17 Mei 2023:

Pukul 09.00 WIB: Malaysia vs Chinese Taipei (C), India vs Australia (C)

Pukul 16.00 WIB: Jepang vs Korea Selatan (D), Prancis vs Inggris (D)

Kamis 18 Mei 2023:

Pukul 09.00 WIB: Indonesia vs Thailand (B), Jerman vs Kanada (B)

Pukul 16.00 WIB: China vs Denmark (A), Singapura vs Mesir (A)

Jumat 19 Mei 2023: Babak Perempatfinal

Sabtu 20 Mei 2023: Semifinal

Minggu 21 Mei 2023: Final