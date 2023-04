JAKARTA - Proses naturalisasi Jerome Anthony Beane Jr tinggal selangkah lagi, sebab pebasket yang nantinya akan memperkuat Tim Nasional (Timnas) Basket Indonesia tersebut tinggal menjalani sumpah Warga Negara Indonesia (WNI). Sumpah WNI itu pun dikabarkan akan dilangsungkan pada pekan ini.

Tepatnya menurut Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi), Danny Kosasih, pebasket berusia 28 tahun itu akan mengambil sumpah WNI pada hari ini, Senin (10/4/2023) atau Selasa 11 April 2023 mendatang.

"Sepertinya sumpahnya Senin (10 April 2023) atau Selasa (11 April 2023), ya. Sudah diteken, Keppres sudah aman," ungkap Danny, saat ditemui seusai sesi latihan Timnas Basket 3x3 Indonesia di GBK Arena, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023).

Danny menyebutkan bahwa proses kepindahan kewarganegaraan Beane telah berjalan dengan lancar. Adapun surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait naturalisasi dirinya juga sudah ditandatangani.

Beane diproyeksikan untuk bisa membela Timnas Basket Indonesia di SEA Games Kamboja 2023 yang akan digelar 5-17 Mei 2023. Harapannya, pria kelahiran Amerika Serikat itu bisa mengisi kekosongan yang kemungkinan akan ditinggalkan Marques Bolden karena masih pemulihan cedera.

Sebelumnya, Beane sudah melangsungkan beberapa proses kepindahan kewarganegaraan, salah satunya ialah mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi III dan Komisi X DPR RI. Adapun kegiatan tersebut dilangsungkan pada 20 Maret lalu.

Proses naturalisasi Beane pada saat itu dilakukan bersamaan dengan tiga pesepakbola calon pemain Timnas Indonesia U-20. Ketiga pemain itu ialah atlet asal Belanda, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struick.

Saat ini, Beane sedang turut serta dalam pemusatan latihan bersama 14 pemain lain dari Timnas Basket Indonesia di Australia. Mereka akan melakukan beberapa uji coba dengan klub-klub di sana selama kurang lebih satu bulan.

Musim ini, Beane membela tim Indonesia Patriots di Indonesian Basketball League (IBL). Dia mencatatkan angka yang cukup impresif dengan rata-rata 21 poin per gim, 5,5 rebound per gim, 4,58 asis per gim, dan 2,25 steal per gim.