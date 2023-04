MELIHAT permainan ganas dan menakutkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan gara-gara terpancing emosi menarik dikulik. Sebab, permainan garang Ahsan/Hendra ini berbuah manis, yakni tiket ke babak final pada ajang All England 2022.

Ya, Ahsan/Hendra masih jadi salah satu ganda putra terbaik Indonesia dan dunia, meski usia mereka kini sudah tak muda lagi. Ahsan diketahui kini berumur 35 tahun, sementara Hendra berusia 38 tahun.

Di tengah usia yang sudah tak muda lagi, Ahsan/Hendra masih terus membuktikan diri bisa bersaing dengan para pemain muda. Hal itu pun mereka buktikan di ajang All England 2022.

Memulai perjalanan dengan baik sejak babak pertama, Ahsan/Hendra pun tampil memukau di babak semifinal All England 2022. Di babak itu, mereka dihadapkan dengan wakil China, yakni He Jiting/Tan Qiang.

Ambisi besar kedua pasangan untuk lolos ke babak final All England 2022 membuat duel sengit tersaji di sepanjang laga semifinal itu. Benar saja, duel ini sampai harus berlangsung 3 gim karena kedua pasangan tampil sama kuat.

Ahsan/Hendra memulai pertandingan semifinal ini dengan begitu apik. Mereka mendominasi laga sehingga membuat He/Tan kesulitan untuk keluar dari tekanan. The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- pun akhirnya memenangkan duel gim pertama dengan skor 21-16.

Di gim kedua, duel berjalan jauh lebih sengit. Sebab, He/Tan ogah menyerah begitu saja di tangan Ahsan/Hendra. Meski Ahsan/Hendra masih tampil ganas, ganda China itu bisa mengatasi perlawanan lawan dengan baik. Alhasil, He/Tan akhirnya bisa meraih kemenangan di gim kedua dengan skor 21-14.

Follow Berita Okezone di Google News

Dengan kondisi ini, duel Ahsan/Hendra vs He/Tan di semifinal All England 2022 pun harus dilanjutkan ke gim ketiga. Di gim itulah, duel berjalan lebih sengit hingga tensi permainan meningkat.

Ahsan/Hendra tampil begitu ganas dengan menunjukkan defense yang super kukuh hingga pola permainan apik, mulai dari smash keras hingga permainan netting yang baik. Pola permainan ini pun terbukti membuat He/Tan kesulitan untuk meladeni permainan The Daddies.

Bahkan, He/Tan sampai harus terduduk-duduk dan jatuh bangun untuk mengembalikan shuttlecock dari Ahsan/Hendra agar tak jatuh di bidang permainannya. Permainan garang Ahsan/Hendra pun membuat mereka unggul jauh hingga akhirnya meraih kemenangan dengan skor 21-13.

Ahsan/Hendra pun memastikan diri lolos ke final All England 2022. Dengan begitu, all Indonesian finals pun tercipta di All England 2022. Sayangnya, di final, Ahsan/Hendra kalah dari juniornya, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Mereka kalah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 13-21.