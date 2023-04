KISAH miris pebulu tangkis cantik asal Turki dapat hadiah lebih murah dibanding harga motor di Indonesia usai raih runner-up akan dibahas dalam artikel ini. Pebulu tangkis cantik yang dimaksud adalah tunggal putri Turki, Neslihan Yigit.

Diketahui, pebulu tangkis manis 29 tahun itu diganjar hadiah yang lebih murah ketimbang harga motor di Indonesia. Hadiah tersebut didapat atlet asal Turki ini usai menjadi runner-up di Orlen Polish Open 2023.

Orlen Polish Open 2023 sendiri merupakan turnamen BWF level rendah yakni yang berlangsung di Polandia pada 22-26 Maret 2023 lalu. Walau sudah berakhir, turnamen Polish Open 2023 ini masih menjadi sorotan Badminton Lovers.

Sebab berkaitang dengan besaran hadiah yang diterima para juara maupun runner-up Polish Open 2023. Menurut Badminton World Tour, turnamen yang berlangsung di Polandia ini diketahui memiliki total hadiah senilai 15 ribu dollar AS (sekira Rp225 juta).

Meski total nominal hadiah terbilang besar, namun yang diterima nyatanya cukup kecil setelah dibagi-bagi. Salah satunya, hadiah untuk juara nomor tunggal seharga Rp 1,200 ribu dollar AS atau sekira Rp18 juta.

Sementara untuk runner-up, yakni hanya mendapat 720 dollar AS atau senilai Rp10 juta. Angka ini yang diterima oleh Neslihan Yigit. Sementara semifinalis mendapatkan 300 dollar AS (Rp4,5 juta) dan perempat final 120 dollar AS (Rp1,8 juta) saja.

Bagi Neslihan Yigit, hadiah Rp10 juta yang didapatnya sebagai runner-up di nomor tunggal putri Polish Open 2023 bisa dibilang cukup miris. Pasalnya, nominal hadiah tersebut lebih rendah dari harga motor di Indonesia yang dibanderol di kisaran angka Rp16-20 jutaan. "Hadiah cabor bulu tangkis menggelikan. Neslihan Yigit merupakan pemain top 100 di ranking BWF dan turnamen ini setara dengan ajang Challenge di tenis dengan 15 pemain teratas dalam drawing,” cuit akun Twitter @sPETEcore, mengomentari hadiah miris yang didapat Neslihan Yigit. BACA JUGA: Kisah pengkhianatan Pebulu Tangkis Denmark Mathias Boe atas Mantan Rekan Duetnya Carsten Mogensen Sebagai informasi, Indonesia hanya mengirimkan satu wakil saja yakni tunggal putra asal klub Candra Wijaya, Andi Fadel Muhammad, di Orlen Polish Open 2023. Sayangnya, Andi Fadel Muhammad tersingkir di babak 16 besar fase kualifikasi di ajang International Challenge tersebut.

