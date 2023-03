SEBANYAK 5 pebulu tangkis top Indonesia beragama Islam yang memutuskan hijrah akan dibahas Okezone di artikel ini. Sebagai catatan, hijrah di sini dalam artian berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan mentaati ajaran agama Islam sesuai perintah Allah SWT dan rasul-nya.

Hingga saat ini, tak sedikit pebulu tangkis Indonesia yang memeluk agama Islam. Di antaranya, ada beberapa yang memutuskan untuk berhijrah menuju sosok yang lebih taat. Mereka melakukan segala sesuatu kegiatannya sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang diajarkan Islam. Lantas, siapa sajakah pebulu tangkis yang dimaksud?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Top Indonesia Beragama Islam yang Memutuskan Hijrah:

5. Dinar Dyah Ayustine

Dinar Dyah Ayustine merupakan pemain bulu tangkis Indonesia sepesialis tunggal putri. Diketahui, ia memilih untuk hijrah menjadi pribadi yang lebih taat pada agama Islam di tahun 2018.

Hal itu diketahui saat Dinar Dyah Ayustine mengikuti sebuah acara bersama kontingen bulu tangkis Indonesia. Kala itu, ia benar-benar mengenakan hijab dalam kesehariannya di luar lapangan, menutup bagian auratnya sesuai ajaran agama Islam.

Akan tetapi, Dinar belum sepenuhnya menggunakan hijab dalam kesehariannya. Ada beberapa momen ia melepas kerudungnya seperti saat menjalani pertandingan.

4. Maria Febe Kusumastuti

Berbeda dengan Dinar, Maria Febe Kusumastuti merupakan pebulu tangkis Indonesia yang menjadi mualaf atau masuk Islam. Ia memutuskan untuk menjadi mualaf pada tahun 2013.

Namun, atlet yang sebelumnya beragama Kristen itu baru mempublikasikan dirinya sebagai mualaf ke publik pada tahun 2017. Tepatnya, saat dirinya berada di Ontario, Kanada, melalui video conference call.

Usai jadi mualaf, Maria Febe Kusumastuti diketahui mengganti namanya menjadi Aisyah Febe. Kabarnya, ia merubah penampilannya dengan mengenakan hijab di kehidupan sehari-hari.

3. Adriyanti Firdasari





Selanjutnya ada tunggal putri Indonesia, Adriyanti Firdasari. Pada tahun 2016, perubahan besar terjadi pada sosok Adriyanti Firdasari. Usut punya usut, ia memutuskan untuk hijrah dengan memperdalam dan mengikuti ajaran Islam lebih khusyuk lagi dibandingkan sebelumnya.

Pada saat itu, Adriyanti Firdasari mulai mengenakan kerudung untuk menutup bagian auratnya dalam kehidupan dan aktivitas sehari-harinya setelah gantung raket. Kemudian usai pensiun, Adriyanti Firdasari langsung menikah.

2. Rian Agung Saputro





Rian Agung Saputro merupakan salah satu pebulu tangkis Indonesia sepesialis ganda putra yang memilih hijrah. Usai berhijrah, Rian mengubah penampilannya selama menjalani pertandingan dengan menutupi bagian auratnya dengan mengenakan celana panjang.

Selain itu, Rian juga kerap minum di tengah laga dengan posisi badan yang tidak sedang berdiri. Sebagai informasi, minum sambil duduk adalah ajaran agama Islam. Bahkan, eks partner Mohammad Ahsan itu memilih tak berjabat tangan jika harus melakoni laga yang dipimpin oleh wasit wanita.

1. Mohammad Ahsan

Sama halnya dengan Rian Agung Saputro, Mohammad Ahsan juga menjadi sosok pebulu tangkis sepesialis ganda putra Indonesia yang memilih hijrah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Diketahui, pasangan Hendra Setiawan itu sebelumnya tampil dengan celana pendek yang tidak menutupi kakinya.

Akan tetapi, Babah Ahsan-panggilan Mohammad Ahsan- mulai berhijrah setelah menunaikan ibadah umrah pada 2016. Penampilannya mulah berbeda ketika mengikuti Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017. Kala itu, Ahsan lebih menutupi bagian kakinya dengan tambahan celana ketat.

Selain itu, Mohammad Ahsan juga memilih minum sambil berjongkok atau duduk, yakni ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagai informasi, Mohammad Ahsan saat ini masih aktif bermain sebagai atlet bulu tangkis yang dipasangkan dengan Hendra Setiawan. Terbaru, pasangan berjuluk The Daddies itu menjadi runner-up All England 2023.