ISRAEL bakal ikut serta World Beach Games 2023, Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari langsung hubungi Wayan Koster. Ajang tersebut seharusnya digelar di Bali pada 5-12 Agustus 2023 mendatang.

Kecemasan mengenai kelanjutan ANOC World Beach games 2023 (AWBG) muncul seiring dengan penolakan terhadap Timnas Israel U-20 di Piala Dunia U-20 2023. Hal itu menyebabkan turnamen sepakbola tersebut terancam batal digelar di Indonesia.

Gubernur Bali, Wayan Koster, adalah yang menentang keras Israel di Bali pada ajang Piala Dunia U-20 2023. Kini, AWBG 2023 juga akan digelar di Bali, dengan Israel juga menjadi salah satu pesertanya.

"Jadi, saya kemarin sore baru balik umroh, setelah itu komunikasi dengan Pak Erick Thohir dan sorenya langsung komunikasi dengan Pak Wayan Koster. Saya melihat bahwa memang komunikasi harus santai," ujar Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, dalam konferensi pers di Kantor NOC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023).

BACA JUGA:

"Saya jelaskan ke Pak Gubernur kemarin bahwa kami di KOI (NOC Indonesia) itu bukan pertama kali mengadakan kegiatan, sebelumnya pun sudah ada beberapa kegiatan lain dan kembali lagi, tiap cabor, punya statuta aturan main sendiri-sendiri, apabila terjadi konflik, harus cari solusinya," lanjutnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Total ada 14 cabor dalam ajang tersebut. Israel bakal turun pada nomor basket 3x3 putra dan renang 5 kilometer putri.

"Kami jelaskan bahwa nanti kalau seandainya ada yang kurang berkenan, kita cari solusinya. Jadi, buka 'no is no'. Akan tetapi, bagaimana solusi sehingga nama Indonesia ini tetap bisa kita jaga," pungkas Okto.

"Jangan sampai gara-gara satu hal, yang dirugikan itu nama besar Indonesia. Indonesia terlalu besar untuk dikerdilkan. Jangan sampai kita dikucilkan dari pergaulan internasional," tegasnya.

Okto mengklaim bahwa sejauh ini tidak ada masalah berarti mengenai keberlangsungan ANOC World Beach Games 2023 di Bali pada Agustus nanti. Dia juga belum menerima penolakan mengenai keberlangsungan ajang tersebut.