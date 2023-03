SAAT Mohammad Ahsan pernah dibuat berdarah, Hendra Setiawan kasih balasan menyakitkan ke pebulu tangkis China, Li Jun Hui/Liu Yu Chen, akan dibahas Okezone. Momen tersebut terjadi kala The Daddies -julukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan- bersua Li Jun Hui/Liu Yu Chen di semifinal China Open 2019.

Selain dengan The Minions, Li Jun Hui/Liu Yu Chen juga punya rivalitas yang tak kalah sengitnya dengan The Daddies. Sehingga, pertandingan Li Jun Hui/Liu Yu Chen vs Ahsan/Hendra itu menjadi salah satu duel yang paling ditunggu pencinta bulu tangkis Indonesia.

Sebagai catatan, laga semifinal China Open 2019 itu merupakan pertemuan ke-12 bagi kedua pasangan ganda putra itu. Ahsan/Hendra sendiri sejatinya memiliki catatan kurang baik kala bertemu Li Jun Hui/Liu Yu Chen.

Dari 11 pertemuan sebelumnya kala itu, The Daddies baru mengoleksi empat kemenangan dan kalah sebanyak tujuh kali dari wakil China tersebut. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan pun kembali menghadapi wakil tuan rumah, Li Junhui/Liu Yu Chen, pada babak semifinal China Open 2019.

Kedua pasang itu saling bentrok di Olympic Central Gymnasium, pada Sabtu 21 September 2019 pukul 16.45 WIB. Bermain cukup sengit, The Daddies akhirnya keluar sebagai pemenang usai menyingkirkan wakil tuan rumah itu dengan skor 22-20 dan 21-11.

Ahsan/Hendra yang merupakan pasangan Indonesia unggulan kedua itu bermain mendominasi pada laga tersebut. Di awal pertandingan, duel kedua tim sempat dihentikan sementara karena Ahsan yang mengalami luka berdarah di pergelangan tangannya meminta pengobatan.

Setelah Ahsan dibuat berdarah oleh wakil China itu, Hendra Setiawan pun kasih balasan menyakitkan ke Li Jun Hui/Liu Yu Chen. Hendra yang tampil ganas untuk terus memperoleh poin demi poin dengan smash akuratnya. Sehingga, kedua pasangan ini saling kejar perolehan angka. Selisih angka terbesar adalah tiga, yaitu saat Li Jun Hui/Liu Yu Chen unggul 14-11. Namun, Ahsan/Hendra segera mengejar dan sukses menutup gim pertama dengan skor 22-20. Pada gim kedua, pertandingan tidak terlalu ketat. Ahsan/Hendra pun mendominasi dalam perolehan angka, 5-2, 13-6, dan 19-11, sebelum menyudahi pertandingan dengan skor 21-11 dengan durasi selama 31 menit. BACA JUGA: Bukti Mohammad Ahsan Layak Jadi Atlet Paling Fair Play di Dunia Badminton Kemenangan Ahsan/Hendra di semifinal China Open 2019 ini memastikan mereka lolos ke final. Sayangnya, The Daddies takluk dari kompatriotnya, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo di final sekaligus gagal meraih gelar juara di turnamen Super 1000 itu.

