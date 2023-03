KAPAN Marc Marquez masuk MotoGP? Ini perjalanan kariernya akan dibahas Okezone. Marc Marquez merupakan salah satu pembalap MotoGP terbaik yang pernah ada.

Pembalap Repsol Honda ini lahir di Lleida, Spanyol pada 17 Februari 1993. Marquez tinggal di sebuah kota kecil dekat ibu kota bernama Cervera. Awal perjalanan balap Marquez dimulai sejak usia 4 tahun ketika dia meminta sepeda motor untuk hadiah natal.

Sejak 2002, Marc Marquez mulai beralih ke balap motor di atas aspal. Dan pada 2003, Marquez mengikuti Open RACC 50, Catalan Championship, dan berhasil menang dengan catatan luar biasa.

Pada 2004, Marquez mulai masuk ke kelas 125cc dengan Honda 125 GP. Setelah menjadi runner up sebanyak 6 kali, pada 2005 Marquez menjalani tahun penting dalam kariernya. Selama musim itu, Marquez memenangkan Catalan Championship kelas 125 cc dan Catalan Supermotard Championship kelas 85 cc.

Di tahun berikutnya, Marquez mulai menjalani debutnya di Spanish Road Racing Championship (CEV) dan meraih posisi ke delapan. Pada 2007, Marquez yang kembali berkompetisi di CEV mengalami beberapa kecelakaan yang membuatnya hanya meraih posisi kesembilan.

Memasuki 2008, untuk pertama kalinya Marquez mengikuti Kejuaraan Dunia bersama tim Repsol KTM. Sepanjang tahun, Marquez berhasil mencatatkan sejarah sebagai pembalap termuda yang pernah naik podium. Namun di akhir musim, Marquez hanya finish di peringkat 13.

Pada 2010, Marquez bergabung dengan tim Ajo Motorsport. Dengan naik turunnya performa Marquez, pembalap berjuluk The Baby Alien ini untuk pertama kalinya menjadi juara dunia di kelas 125cc di usianya yang baru menginjak 17 tahun dengan catatan 10 kemenangan dan 12 pole position.

Setelahnya, Marquez semakin naik ke kelas Moto2 di 2011. Mengawali musim dengan kurang baik, Marquez kemudian comeback dengan luar biasa hingga menjadi runner up Moto2 di musim pertamanya sekaligus meraih penghargaan Rookie of the Year.

Menjalani musim keduanya di Moto2, Marquez menyambut musim dengan cedera. Kendati demikian, Marquez tampil begitu baik sepanjang musim. Hingga pada akhirnya, dirinya berhasil meraih gelar juara dunia Moto2.

Untuk pertama kalinya di 2013, di usianya yang tepat menginjak 20 tahun, Marquez naik ke kelas MotoGP. Bersaing dengan nama-nama hebat sekelas Valentino Rossi, Jorge Lorenzo hingga Dani Pedrosa, secara mengejutkan Marquez langsung meraih gelar juara dunia MotoGP pertamanya di musim perdananya.

Mengulang kesuksesannya di musim 2013, Marquez kembali meraih gelar juara dunia di tahun keduanya. Marc Marquez kala itu menjadi pembalap termuda yang pernah meraih dua Kejuaraan Dunia secara berturut-turut di usianya 21 tahun 237 hari. Musim 2015 bukanlah musim yang mudah bagi Marquez. Terbukti hingga akhir musim, Marquez gagal mempertahankan gelarnya dan harus finis di peringkat ketiga secara keseluruhan. Namun setelah musim yang kurang apik di tahun 2015, Marquez mendulang kesuksesan luar biasa setelahnya. Secara berturut-turut Marquez berhasil menjadi juara dunia sepanjang gelaran MotoGP musim 2016, 2017, 2018 dan 2019. Hasil itu memantapkan Marquez dengan 8 gelar juara dunia dengan 6 diantaranya adalah juara dunia di kelas utama. Dibandingkan dengan musim 2015, 2020 merupakan musim tersulit Marquez sepanjang kariernya. Dirinya harus menderita cedera di balapan pertama yang membuatnya harus absen di sisa balapan. Di musim berikutnya, Marquez sempat tampil baik dalam beberapa balapan. Namun di GP Algarve, Marquez kembali harus menepi lebih awal lantaran menderita diplopia. Musim 2022, Marquez mengawali musim dengan tidak begitu baik. Dirinya terjatuh saat pemanasan untuk balapan kedua pada musim itu di Mandalika yang membuatnya melewatkan balapan ketiga di Argentina. BACA JUGA: Marc Marquez Absen di MotoGP Argentina 2023 Akibat Cedera, Joan Mir Ucapkan Doa dan Harapannya Meski masih dibayang-bayangi cedera yang belum sembuh total, Marquez berhasil tampil cukup baik di sisa balapan dan finish di posisi kedua di akhir balapan. Demikianlah perjalanan karir Marc Marquez. Musim 2023 ini akan menjadi musim kembalinya Marc Marquez di sirkuit MotoGP dalam keadaan yang benar-benar prima. Menarik untuk menyaksikan Marquez kembali ke performa terbaiknya dan kembali meraih gelar juara dunia.

