COACH Ferguso alias Chen Qiqiu move on mengalihkan perhatian usai ganda putra China dihancurkan wakil Indonesia di All England 2023. Seperti diketahui, wakil Indonesia khususnya dari sektor ganda putra tampil menggila di All England 2023.

Bahkan, dua utusan Merah Putih menembus final All England 2023. Kedua wakil Indonesia yang berlaga di final itu adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

(Fajar Alfian/Rian Ardianto juara All England 2023)

Sebelumnya, sedikitnya tiga ganda putra China yang disingkirkan dua ganda putra Indonesia di turnamen bulu tangkis Super 1000 All England 2023 itu. Liang Wei Keng/Wang Chang dan He Ji Ting/Zhou Hao tersingkir di semifinal All England 2023.

Sementara itu, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi tersingkir lebih dulu di babak perempatfinal All England 2023. Untuk He Ji Ting/Zhou Hao Dong, dikalahkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di babak semifinal.

Sementara itu, Liang Wei Keng-Wang Chang juga tersingkir di semifinal All England 2023 usai kalah dari Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Melihat kedigdayaan ganda putra Indonesia yang mampu menghancurkan anak asuhnya, pelatih ganda putra China, Ferguso, pun sempat kecewa dengan hasil tersebut.

“All England tahun ini sudah berakhir. Kami kalah dan terhenti di semifinal. Dan ini adalah hasil terburuk,” tulis coach Ferguso, dikutip dari Weibo beberapa waktu lalu.

“Sayang sekali tak bisa meraih kembali gelar juara ganda putra All England setelah 10 tahun. Sepertinya ganda putra China di All England masih harus bersabar menunggu,” sambungnya.

Hasil ini membuat China harus kembali puasa gelar juara ganda putra di All England sejak sembilan tahun terakhir. Ganda putra terakhir China yang menjuarai All England yakni Liu Xuaolong/Qiu Zihan pada 2014. (Liu Yuchen/Ou Xuan Yi, salah satu anak didik Ferguso) Meski begitu, coach Ferguso tampak mengalihkan perhatian dengan mengunggah momen kebahagiaan di ulang tahun putranya. Hal itu tak lama usai ganda putra China kalah dari wakil Indonesia di All England 2023. Pria kelahiran Meizhou, Guangdong, 4 Januari 1978 itu berusaha melupakan hasil buruk All England 2023. Melihat weibo miliknya, pada Kamis 23 Maret 2023, coach Ferguso mengunggah momen merayakan ulang tahun ke-15 anak sulungnya. Dalam unggahan tersebut, coach Ferguso juga menuliskan caption terindah berisi doa untuk sang putra di momen ulang tahunnya. Hal itu seolah menandakan Ferguso telah move on dan mengalihkan perhatian usai kegagalan ganda putra China di All England 2023. “Hari ini adalah ulang tahun ke-15 anak kami, Xuanzai. Waktu cepat berlalu, dia hampir dewasa dalam sekejap mata dengan tinggi yang menjulang,” tulis coach Ferguso di Weibonya. BACA JUGA: Pelatih Ganda Putra China Ferguso Curhat soal Dominasi Indonesia di All England 2023, Tuai Reaksi Netizen! “Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk putraku (istriku megirim kue atas namanta). Saya telah meilih jalan yang saya suka, jadi saya akan melanjutkan dengan berani dan bekerja keras. Dan saya berharap Anda lebih baik dan lebih baik. #2023Harapan TahunBaru,” pungkas pelatih ganda putra China tersebut.

