SURAT menyentuh Pitha Haningtyas Mentari untuk Syabda Perkasa Belawa bikin pencinta bulu tangkis banjir air mata. Kedua atlet bulu tangkis Indonesia yang juga memadu kasih ini harus dipisahkan oleh maut.

Bulu tangkis Indonesia dikejutkan dengan kabar meninggalnya Syabda Perkasa Belawa pada Senin 20 Maret 2023 lalu. Sang pebulu tangkis tunggal putra tersebut mengalami kecelakaan di Tol Pemalang dan meninggal dunia di rumah sakit setelah mendapatkan penanganan.

Dunia bulu tangkis bersedih. Namun, kabar duka ini lebih menusuk pagi Pitha Haningtyas Mentari, yang merupakan kekasih Syabda Perkasa Belawa.

Pitha pun tak bisa hadir di saat-saat akhir Syabda karena sedang berada di Swiss untuk gelaran Swiss Open 2023. Meski dirundung duka mendalam, Pitha bersama mitranya, Rinov Rivaldy, tetap tampil di lapangan.

Beberapa laga emosional pun dilalui hingga Pitha sempat banjir tangisan di lapangan usai mengalahkan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle. Rinov/Pitha bersaing hingga perempatfinal di Swiss Open 2023. Mereka mundur setelah Rinov mengalami cedera.

Seiring dengan berakhirnya kiprah mereka di ajang tersebut, Pitha bikin surat terbuka yang menyentuh dan diunggah ke media sosial Instagram. Kata-katanya yang tulus membuat para pencinta bulu tangkis kesulitan menyembunyikan air matanya.

“Papoy, terima kasih sudah melukis dan memberi warna di kertas putihku. Terima kasih sudah menjadi orang yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri, keluargamu dan juga orang yang kamu sayang,” tulis Pitha dalam akunnya, @phmentarii.

“Terima kasih sudah menjadi orang yang baik, yang tulus, yang penyayang juga perhatian. Terima kasih sudah mau wujudin permintaan terakhir aku untuk jagain mama. Dan, terima kasih sudah berjuang sampai “titik” yang Allah tentukan,” lanjut Pitha.

“Aku bangga sekali dengan semua yang udah kamu capai sampai pertandingan terakhirmu. Semua proses yang gak mudah tapi kamu menikmati secara personal juga kariermu,” tambah Pitha.

“Ternyata hal yg selalu papanis dan kamu ucapkan memang harus aku tanamkan lebih dalam lagi.

Tentang ‘jalanin aja tugas kita sebagai manusia’ yang kali ini, punya arti berbeda dari yang biasanya kita bahas,” lanjutnya.

“’Mowning moy’ akan menjadi awal dan ‘sleeptight, milofyu’ akan menjadi akhir dari chat-an kita setiap hari. Tapi ‘jangan lupa berdoa’ ternyata yang jadi akhir dari chat kamu ke aku, selamanya. Dan aku sadar doa lah yg bisa membuat aku deket sama kamu setiap saat,” tambah Pitha.

“Makasih yaa udah ingetin aku untuk selalu berdoa. Jangan khawatir, doaku selalu menyertai ke mana pun kamu pergi. Milofyuso poy, you’ll always be a part of me,” pungkas Pitha.

Kata-kata yang menyentuh dari Pitha mengundang komentar penuh simpati dari netizen. “Nangis lagi yaAllah. Tari kuat ,syabda pasti bahagia di sisi Allah . Semangat tari,” kata @mom*****.

Ada pula yang menggabungkan nama Pitha dan Syabda sebagai bentuk dukungan moral kepadanya.. “Mentari yang sangat Perkasa,” kata @aur*****.