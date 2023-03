BWF tanya siapa calon juara tunggal putri Swiss Open 2023, Gregoria Mariska Tunjung ramai dijagokan. Pebulu tangkis spesialis tunggal putri andalan Indonesia itu dijagokan netizen Tanah Air untuk menjadi juara Swiss Open 2023.

Hal itu diketahui setelah BWF mengunggah pertanyaan di akun Twitter resminya tentang siapa calon juara tunggal putri Swiss Open 2023. Membalas unggahan tersebut, netizen Indonesia pun mendoakan dan mendukung Gregoria Mariska Tunjung untuk jadi sang juaranya.

"4 pebulu tangkis tunggal putri (asal Jepang, China, Spanyol, India) juara terakhir di Swiss Open. Siapa yang akan jadi juara tahun ini?," tanya BWF dikutip pada Sabtu (25/3/2023).

"Of Course Gregoria Mariska Tunjung from Indonesia," cuit akun @AnggaWibowo2022 menjawab pertanyaan BWF.

"Wow, 4 different countries. Semoga rezekinya jorji -panggilan Gregoria," timpal akun @ufix.

"Hopefully Will be @gregoria," balas akun @FuriousHappy.

Seperti diketahui, Gregoria Mariska Tunjung sukses melenggang ke semifinal Swiss Open 2023. Kepastian itu didapat Gregoria Mariska Tunjung usai menyingkirkan wakil Skotlandia, Kirsty Gilmour di babak perempatfinal Swiss Open 2023. Dalam laga yang berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Sabtu (25/3/2023) dini hari WIB itu, Gregoria tampil menggila dan menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-10 dan 21-19. Dengan hasil tersebut, Gregoria pun berhak melaju ke babak semifinal Swiss Open 2023. Kendati lolos ke semifinal Swiss Open 2023, Gregoria mengaku belum puas. Ia bertekad performanya lebih meningkat lagi di babak semifinal. BACA JUGA: Melenggang Mulus ke Semifinal Swiss Open 2023, Gregoria Mariska Tunjung: Belum Puas! "Belum puas karena masih ada tugas besok yang harus dijalankan. Jadi, semoga besok mainnya bisa lebih bagus lagi dibanding hari ini melawan Gilmour," kata Gregoria Mariska. Selanjutnya, Gregoria Mariska Tunjung akan berhadapan dengan wakil Thailand, Pornpawee Chochuwong di semifinal Swiss Open 2023. Pertandingan tersebut akan berlangsung di St Jakobshalle, Basel, Sabtu siang waktu Basel 25 Maret 2023.

