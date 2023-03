JADWAL wakil Indonesia di 16 besar Swiss Open 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Sebanyak tujuh wakil Tanah Air masih bertahan di babak 16 besar dan mereka siap beraksi kembali pada hari ini, Kamis (23/3/2023) untuk merebut tiket ke perempatfinal.

Ketujuh wakil Indonesia yang masih bertahan itu adalah Putri Kusuma Wardani dan Gregoria Mariska Tunjung, lalu Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dari sektor ganda putra, dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi serta Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dari ganda putri.

Sementara ganda campuran masih ada Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Sayangnya, tak ada tunggal putra Indonesia yang berhasil lolos ke babak 16 besar.

Ketujuh wakil Indonesia tersebut pun terbagi menjadi tiga lapangan. Lapangan pertama ada Putri Kusuma Wardani yang akan menantang Pusarla V Sindhu (India). Lalu ada Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark).

Beralih ke lapangan 2 ada Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto (Jepang), Gregoria Mariska Tunjung vs Michelle Li (Kanada), Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Supissara Paewsampran/Puttita Supajirakul (Thailand).

Terakhir court ketiga ada Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan) dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang)

Follow Berita Okezone di Google News

Lantas sangguplkah ketujuh wakil Indonesia itu memeti kemenangan? Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Swiss Open 2023: Court 1 (Mulai Pukul 18.00 WIB) Putri Kusuma Wardani vs Pusarla V Sindhu (India) Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark) Court 2 (Mulai Pukul 18.00 WIB) Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto (Jepang) Gregoria Mariska Tunjung vs Michelle Li (Kanada) Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Supissara Paewsampran/Puttita Supajirakul (Thailand) Court 3 (Mulai Pukul 18.10 WIB) Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan) Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang)

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.