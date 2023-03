PEBULU tangkis sepesialis tunggal putra Jepang, Kento Momota, terlihat kagum terhadap ganda putra Indonesia yang tampil menggila di All England 2023. Ya, final All England 2023 di sektor ganda putra mempertemukan all Indonesian antara Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Khusus untuk Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, laga tersebut menjadi final kedua beruntun, setelah All England 2022. Di mana, pasangan berjuluk The Daddies itu juga lolos ke final All England 2022, meski akhirnya tumbang dari kompatriotnya, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Sayangnya, pada final All England 2023 ini, The Daddies kembali takluk dari kompatriotnya, Fajar/Rian. Ya, FajRi -julukan Fajar/Rian- berhasil mengatasi perlawanan Ahsan/Hendra dalam dua gim dengan skor 21-17 dan 21-14.

Hasil itu membuat Fajar/Rian menyabet gelar pertamanya selama mentas di All England. Pada musim sebelumnya, FajRi bahkan harus tersingkir di babak pertama alias 32 besar.

Menariknya, Kento Momota tampak merasa kagum terhadap ganda putra Indonesia yang tampil menggila di All England dalam dua tahun terakhir, khususnya pada All England 2023 ini. Kekaguman mantan pebulu tangkis nomor 1 dunia itu disampaikan dengan cara yang unik.

Ya, kekaguman Kento Momota terhadap ganda putra Indonesia diketahui setelah menyukai unggahan Instagram Fajar Alfian dan Mohammad Ahsan. Di mana, ia menyukai postingan kedua ganda putra terbaik Indonesia itu saat mengunggah podium All England 2023.

Pada unggahan tersebut, Fajar Alfian mengunggah beberapa momen di final All England 2023. Selain itu, ia juga mengungkapkan rasa syukur atas gelar yang ia didapatkan bersama Rian Ardianto.

Bukan hanya me-like postingan Fajar Alfian, Kento Momota juga memberikan emot hati itu pada unggahan Instagram Mohammad Ahsan. Pada unggahan Babah Ahsan -panggilan akrab Ahsan, ia juga bersyukur menjadi runner-up All England 2023 bersama Hendra Setiawan.

Pada momen ini, Kento Momota memang hanya me-like saja. Dia tak meninggalkan komentar di Instagram Mohammad Ahsan. Meski begitu, bisa dibilang like yang diberikan pebulu tangkis andalan Jepang itu mengindikasikan rasa kagumnya terhadap ganda putra Indonesia yang tampil menggila di All England 2023. Sebagai informasi tambahan, ganda putra Indonesia memang sedang menunjukkan dominasinya di sejumlah turnamen olahraga tepak bulu itu dalam beberapa waktu terakhir. Setidaknya ada lima ganda putra Indonesia yang menguasai 20 besar ranking dunia dengan raihan gelar silih berganti. BACA JUGA: Pencinta Bulu Tangkis Malaysia Merinding Melihat Ganasnya Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin saat Tumbangkan Juara Dunia di All England 2023 Di antaranya, ada Fajar Alfian/Rian Ardianto (1), Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (3), Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (11), Bagas Maulana/Shohibul Fikri (15), dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia E.Y.Y.Rambitan (20).

