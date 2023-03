PITHA Haningtyas Mentari yang begitu terpukul dengan kepergian Syabda Perkasa Belawa, berusaha dikuatkan oleh mantan dokter PBSI. Pitha Haningtyas Mentari merupakan kekasih dari Syabda Perkasa Belawa yang baru saja meninggal dunia.

Awal pekan ini, pecinta bulu tangkis nasional dibuat terkejut dengan berita kepergian Syabda Perkasa Belawa. Pebulu tangkis berusia 21 tahun tersebut meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil di tol Pemalang.

Syabda Perkasa Belawa bersama keluarga sedang menempuh perjalanan ke Sragen, Jawa Tengah untuk berziarah ke makam neneknya. Namun, takdir berkata lain, Syabda Perkasa Belawa bersama keluarga mengalami kecelakaan.

Mendengar kabar tersebut, Pitha Haningtyas Mentari yang sedang bertugas bersama tim Indonesia di Swiss Open 2023 tidak bisa menutupi rasa sedihnya. Pebulu tangkis berusia 23 tahun begitu terpukul dengan kepergian mendadak dari kekasihnya.

Ikut sedih dengan apa yang dirasakan Pitha Haningtyas Mentari, mantan dokter PBSI yakni Dokter Octa turut berusaha untuk menguatkannya. Sang dokter mengajak Pitha Haningtyas Mentari untuk berkunjung ke makam kekasihnya usai turnamen Swiss Open 2023.

"Haii Mentari. After all this things yang jujur aku aja masih berasa kaya mimpi tapi aku cuma mau bilang Its not easy & its never been easy but i know you can get through this, we can get through this," kata Dokter Octa dikutip dari instagram pribadinya (@octaviani_wijaya), Rabu (22/3/2023).

"Seperti yang aku selalu bilang "kamu ga harus selalu kuat tapi kamu harus bisa bertahan" jadi aku tau kamu bisa melalui ini semua yaa," sambungnya. "Kamu sama Syabda anak baik, banyak yang sayang sama kalian, doain dan pasti jagain kamu, jadi kamu ga akan pernah sendiri. So just stay there okay?! Aku tunggu kamu pulang, nanti kita sama-sama liat sada (Syabda) yaa," tambah Dokter Octa. BACA JUGA: Momen Viktor Axelsen yang Ternyata Beri Peringatan Ini ke Mendiang Syabda Perkasa Belawa Menurut kabar yang beredar, Dokter Octa merupakan salah satu orang yang paling berjasa dalam hubungan Pitha Haningtyas Mentari dan Syabda Perkasa Belawa. Kisah cinta keduanya tidak lepas dari peran Dokter Octa.

