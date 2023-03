SYABDA Perkasa Belawa meninggal dunia, akun Instagram Pitha Haningtyas Mentari, sang pacar dibanjiri doa. Kabar duka datang dari dunia bulu tangkis Tanah Air pagi tadi.

Salah satu tunggal putra Indonesia, Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia akibat kecelakaan saat hendak berziarah ke makan neneknya. Kabar itu tentu sangat mengejutkan publik Tanah Air.

Tidak terkecuali kekasih Syabda Perkasa, Pitha Haningtyas Mentari. Sebagai informasi, Pitha Haningtyas juga meruapakan salah satu pebulu tangkis Indonesia, yang bermain di nomor ganda campuran.

Mengetahui kabar itu, para pencinta bulu tangkis mengucapkan belasungkawa, juga doa kepada Pitha Haningtyas usai ditinggal kekasihnya. Hal tersebut terlihat di kolom komentar Instagram Pitha Haningtyas, @phmentarii.

Para netizen lantas langsung membanjiri kolom komentar Instagram Pitha Haningtyas. Kebanyakan netizen memberikan semangat kepada Pitha Haningtyas.

“kak tarii, stay strong cantik diikuti emoji hati merah,” tulis @tirff.ynn.

“Stay strong Tari diikuti emoji sedih dan pelukan,” timpal @jung_fv.

Follow Berita Okezone di Google News

Selain itu, ada juga yang memberikan semangat untuk Pitha Haningtyas, yang saat ini tengah mempersiapkan diri ikut Swiss Open 2023. Sekadar diketahui, Pitha Haningtyas dan Rinov Rivaldy bakal bertarung di Swiss Open pada 21-26 Maret 2023. Sebelumnya, mereka ikut serta di All England 2023.

“Kalau jadi tanding semangat podium untuk almarhum (Syabda),” tulis @willidwikid dalam kolom komentar.

“Kak semangat terus yaa, besok udah swiss open, I know it will be hurt even tho idk how that feelings. Kamu harus kuat kaa, biktiin kalo dia bisa lihat kamu jauh lebih sukses,” tulis @bctbat****.

Untuk diketahui kembali, Syabda Perkasa mengalami kecelakaan mobil di jalan tol. Menurut laporan dari Satlantas Polres Pemalang kecelakaan itu terjadi di jalan tol kilometer 315+200, di jalur A Tol Pemalang-Batang, tepatnya di wilayah Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah.