RATU bulu tangkis dunia, Tai Tzu Ying, mengumumkan bahwa dirinya akan gantung raket alias pensiun pada tahun depan. Pebulu tangkis tunggal putri asal Taiwan itu memberikan pernyataan tersebut usai gagal lolos ke final All England 2023.

Untuk diketahui, Tai Tzu Ying yang menjadi unggulan ketiga All England 2023 di sektor tunggal putri harus tumbang dari jagoan Korea Selatan, An Se Young di babak semifinal. Atlet cantik 28 tahun itu kalah dari An Se Young dalam tiga gim dengan skor 21-17, 19-21 dan 22-24 di semifinal All England 2023 di Birmingham, pada Sabtu 18 Maret 2023 lalu.

Atas hasil tersebut, Tai Tzu Ying mau tak mau menerima pil pahit lantaran gagal merebut gelar All England ketiganya. Sebagai informasi, Tai Tzu Ying sendiri sebelumnya sudah dua kali meraih gelar juara di ajang All England.

Tai Tzu Ying merebut gelar juara pertama All England 2018 usai mengalahkan Akane Yamaguchi dengan skor 22-20 dan 21-13. Kemudian, ia meraih gelar kedua pada All England 2020 usai mengalahkan Chen Yu Fei dengan skor 21-19 dan 21-15.

Kini, mimpi Tai Tzu Ying untuk menyegel gelar All England ketiganya telah sirna. Selepas kalah dari An Se Young yang membuatnya gagal lolos ke final All England 2023, Tai Tzu Ying pun langsung mengunggah kalimat mengharukan.

Mengutip dari akun Instagram resminya, Tai Tzu Ying mengunggah tiga foto. Dalam unggahan itu, kalimat pengumuman bahwa dirinya akan pensiun di tahun 2024 mendatang menjadi perhatian Badminton Lovers (BL) maupun para penggemarnya.

“Terima kasih untuk tim saya. Terima kasih teman-teman yang telah terbang ke sini (Inggris) untuk mendukung saya, terima kasih kepada dukungan langsung maupun secara daring," tulis pernyataan Tai Tzu Ying di Instagram pribadinya, @tai_tzuying, Senin (20/3/2023). BACA JUGA: Biodata dan Agama Tai Tzu Ying, Tunggal Putri Nomor 1 Dunia Asal Taiwan "Saya gagal melaju ke final, tetapi saya berusaha sebaik mungkin untuk membuat prosesnya menjadi yang terbaik, yang selalu menjadi pembelajaran berharga yang selalu saya cari," tambahnya. "Hargai setiap pertandingan di masa depan, tahun depan seharusnya menjadi yang terakhir kali (pensiun) saya datang ke arena ini (Birmingham)," lanjut Tai Tzu Ying. "Saya sangat suka bermain di sini. Terima kasih karena tidak menyerah setiap saat dan percaya pada diri sendiri. Terima kasih atas semua dukungannya,” tutup pernyataan Tai Tzu Ying.

