PENYEBAB Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia, pebulu tangkis muda andalan Indonesia itu meninggal dunia karena mengalami kecelakaan. Syabda Perkasa Belawa dikabarkan meninggal dunia karena mengalami kecelakaan mobil di jalan tol Pemalang dalam perjalanan ke Sragen.

Kabar kepergian Syabda Perkasa Belawa disampaikan langsung oleh legenda bulu tangkis Indonesia yakni Yuni Kartika. Melalui akun Twitter pribadinya, Yuni Kartika memberi info duka tentang kepergian Syabda Perkasa Belawa.

Yuni Kartika mengatakan bahwa Syabda Perkasa Belawa mengalami kecelakaan saat sedang dalam perjalanan untuk berziarah ke makam neneknya. Pada kesempatan itu, Yuni Kartika juga mengatakan bahwa sosok Syabda Perkasa Belawa akan sangat dirindukan pencinta bulu tangkis nasional.

"Telah Meninggal Dunia, Syabda Perkasa Belawa. Syabda meninggal dunia dalam perjalanan ke Sragen utk berziarah krn neneknya meninggal dunia. Selamat Jalan Syabda, You will be missed," tulis Yuni Kartika di akun Twitternya dengan username @YuniKartika73, Senin (20/3/2023).

Syabda Perkasa Belawa adalah pebulu tangkis muda Indonesia. Dia merupakan bagian dari pelatnas Cipayung dan sempat masuk dalam skuad Tim Thomas Indonesia untuk edisi tahun 2022.

Syabda Perkasa Belawa pernah berkompetisi di Malaysia International Series 2022 pada November tahun lalu. Dia juga sempat mengikuti beberapa turnamen lainnya, dan beberapa kali menjadi juara. Turnamen terakhir yang dijalani Syabda Perkasa Belawa adalah Iran International Challenge 2023. Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu bahkan berhasil menjadi juara di Iran International Challenge 2023. BACA JUGA: Ungkap Kisah Percintaan dengan Pitha Haningtyas, Syabda Perkasa: Masih Kejar Karier Dulu Hingga berita ini disampaikan, PBSI belum memberi pengumuman atau kabar resmi terkait meninggalnya Syabda Perkasa Belawa. Kepergiannya tentu meninggalkan luka yang sangat medalam, karena Indonesia kehilangan pebulu tangkis muda yang berkualitas.

