BERTINGKAH tengil, Liang Weikeng/Wang Chang dibikin malu Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di semifinal All England 2023. Ya, ganda putra asal China itu harus menelan malu sebab lebih dulu melakukan selebrasi sebelum pertandingan kelar.

Untuk diketahui kembali, semifinal All England 2023 tersaji pada Sabtu, 18 Maret 2023 malam WIB di Utilita Arena, Birmingham. Salah satu partai semifinal All England 2023, mempertemukan wakil Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Liang Weikeng/Wang Chang.

Di pertandingan penentu babak final itu, Liang/Chang dan Ahsan/Hendra bermain dengantensi yang tinggi. Tak ayal, partai semifinal All England 2023 itu pun berlangsung sengit sampai berlangsung 1 jam 8 menit!

Hebatnya, The Daddies (julukan Ahsan/Hendra) sanggup mengungguli lawannya tersebut. Ahsan/Hendra pun menutup laga dengan kemenangan 21-15, 19-21, dan 29-27.

Namun, di laga itu ada satu momen di mana Liang/Chang melakukan selebrasi ketika laga belum selesai. Itu terjadi di set ketiga atau gim penentu.

Ketika itu, kedudukan 20-19 untuk keunggulan Ahsan/Hendra. Namun, Liang/Chang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 20-20.

Lantas, pertandingan harus dilanjutkan dengan deuce. Liang/Chang yang berhasil menyamakan kedudukan itu sangat senang. Mereka sampai melakukan selebrasi, meski laga belum usai.

Alih-alih menutup gim ketiga dengan kemenangan, Liang/Chang justru kalah di laga penentu tersebut. Ya, Ahsan/Hendra mampu memperlihatkan permainan impresif dan menutup pertandingan dengan skor 29-27. Apa yang dilakukan Liang/Chang itu tampak seperti karma bagi mereka. Pasangan ganda putra China itu pun dianggap berlebihan, padahal belum dipastikan menang. Sementara kemenangan Ahsan/Hendra turut membawa mereka ke final All England 2023. The Daddies bakal berjibaku kontra rekan senegaranya, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di partai final, hari ini Minggu (19/3/2023). Adapun partai final All England 2023 ganda putra itu berlangsung di sesi keempat, setelah laga ganda putri, ganda campuran, dan tunggal putri. Untuk itu laga tersebut diperkirakan berlangsung mulai pukul 19.30 WIB.

