REKOR gila Hendra Setiawan setelah lolos final All England 2023 akan diulas dalam artikel ini. Pebulu tangkis 38 thaun itu, bersama pasangan ganda putranya, Mohammad Ahsan memastikan diri lolos ke final All England 2023.

Kepastian itu dirah oleh Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan usai mengandaskan wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang di babak semifinal, Sabtu 18 Maret 2023. Di laga itu, The Daddies (julukan Ahsan/Hendra) menang lewat partai sengit tiga gim, 21-15, 19-21, dan 29-27.

Keberhasilan The Daddies itu tentu jadi torehan manis bagi mereka. Sebab, di usia yang tak cukup muda lagi, keduanya masih bisa membuktikan kualitas untuk bersaing dengan pebulu tangkis lainnya.

Sementara itu, khusus Hendra Setiawan, keberhasilan melangkah ke final All England 2023, membuatnya menorehkan rekor gila. Ya, rekor gila yang dimaksud Hendra Setiawan sukses melaju ke final ganda putra di turnamen internasional tiap tahunnya sejak 2002.

Kesuksesan itu membuat salah satu komentator bulu tangkis dunia, Oma Gill terkagum melihatnya. Bahkan, Oma Gil menyebut torehan itu sangat luar biasa bagi seorang pebulu tangkis, yang sudah berusia 38 tahun.

“Hendra Setiawan yang saat ini sudah berusia 38 tahun mencapai final All England MD (ganda putra) ke-4 dalam penampilannya yang ke-18 di ajang tersebut,” tulis Oma Gil dalam cuitan di Twitternya, dikutip Minggu (19/3/2023).

“Sekarang dia (Hendra Setiawan) telah mencapai setidaknya satu final turnamen internasional MD setiap tahun, selama 22 tahun berturut-turut sejak tahun 2002. Rekor yang luar biasa,” tandas Oma Gil.

Follow Berita Okezone di Google News

Sebagai informasi, pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sudah mencicipi gelar All England sebanyak dua kali. Itu diraih pada tahun 2014 dan 2019.

Sedangkan di All England tahun lalu, mereka pun berhasil melaju ke final. Namun, Ahsan/Hendra gagal meraih juara usai ditumbangkan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dengan skor 19-21 dan 13-21.

Sementara itu, di final All England 2023, mereka kembali berhadapan dengan wakil Indonesia. Kali ini, The Daddies ditantang ganda putra nomor satu dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Partai final All England 2023 ganda putra itu akan tersaji di Utilita Arena, Birmingham hari ini, Minggu (19/3/2023) malam WIB.