BIRMINGHAM – Dua pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil mengamankan tiket final All England 2023. Tiket tersebut diraih usai mereka sama-sama menumbangkan wakil china di semifinal yang berlangsung pada Sabtu 18 Maret 2023.

The Daddies alias Ahsan/Hendra kembali mencapai partai puncak All England 2023 usai bertanding dramatis dan luar biasa. Di gim pertama, The Daddies langsung bertarung sengit melawan wakil China, Liang Weikeng/Wang Chang dan sukses menang dengan skor 21-15.

Lalu pada gim kedua, Ahsan/Hendra pun masih tetap semangat namun beberapa kesalahan terjadi dan wakil China menang dengan skor tipis 19-21. Kemudian, duel sengit terjadi lagi sehingga saat gim penentuan harus diakhiri dengan skor 29-27.

Keberhasilan Ahsan/Hendra disusul oleh ganda putra nomor satu dunia, Fajar/Rian seusai berhasil mengalahkan He Jiting/Zhou Haodong dengan straight game 21-19 dan 21-17.

Hasil dari kegigihan mempertahankan keunggulan sampai akhir pertandingan dan kemenangan yang diraih membuat Ahsan/Hendra dan Fajar/Rian bertemu di partai puncak All England 2023, hari ini, Minggu (19/3/2023).

Follow Berita Okezone di Google News

Dengan hasil itu, Indonesia sudah dipastikan pulang dengan satu gelar dari All England 2023. Lantas, siapakah yang berhasil membawa pulang gelar juara? Saksikan babak final All England 2023, hari ini, 19 Maret 2023, pukul 16.50 WIB, LIVE di iNews. BACA JUGA: Buat He Jiting/Zhou Haodong Tak Berdaya, Fajar Alfian/Rian Ardianto: Kami Main Nekat Dukung dan saksikan terus perjuangan pebulutangkis terbaik Indonesia di All England 2023 mulai 14-19 Maret 2023 LIVE di iNews. Selain itu, dapat disaksikan juga di RCTI dan secara streaming di Vision+ dan RCTI+. iNews & RCTI, Official Broadcaster All England 2023. Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di saluran digital terbaik.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.