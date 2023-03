JADWAL final All England 2023 dipastikan akan digelar pada Minggu (19/3/2023) pukul 17.00 WIB. Salah satu laga final yang paling dinantikan jelas ada di sektor ganda putra karena dua wakil Indonesia, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan bertarung demi bisa membawa pulang gelar juara.

Ya, terjadi all Indonesian final di sektor ganda putra All England 2023. Tentu hal tersebut disambut baik oleh para pencinta bulu tangkis Tanah Air, sebab siapa pun yang menang tetap Indonesia yang berhasil juara.

Fajar/Rian vs Ahsan/Hendra pun akan tampil di partai keempat. Karena babak final All England 2023 yang digelar di Utilita Arena, Birmingham, Inggris baru akan dimulai pada pukul 17.00 WIB, maka Ahsan/Hendra akan bermain di malam hari.

Partai di final All England 2023 pun akan menyajikan persaingan di ganda putri. Dua wakil Korea Selatan, yakni Kim So Yeong/Kong Hee Yong dan Baek Ha Na/Lee So Hee akan saling sikut untuk menjadi yang terbaik di turnamen super 1000 tersebut.

Kemudian pada partai kedua ada ganda campuran yang mempertemukan Zheng Siwei/Huang Yaqiong (China) melawan Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan). Sebelumnya mereka sudah berjumpa tujuh kali, dan menariknya, Zheng/Huang selalu keluar sebagai pemenang.

Bergeser ke partai ketiga, ada pertarungan tunggal putri antara Chen Yufei (China) vs An Se Young (Korea Selatan). Dua pemain unggulan itu akan bersaing keras untuk juara, namun Chen Yufei diunggulkan karena sudah pernah menang delapan kali dari 10 pertemuan melawan An Se Young.

Follow Berita Okezone di Google News

Partai keempat adalah yang paling dinanti fans bulu tangkis Indonesia, karena ada aksi Fajar/Rian vs Ahsan/Hendra. Selama ini mereka sudah berjumpa lima kali, The Daddies pun sanggup keluar sebagai pemenang di tiga pertemuan. BACA JUGA: Lolos ke Final All England 2023, Fajar Alfian Selebrasi Siuuu ala Cristiano Ronaldo! Terakhir ada pertarungan tunggal putra antara Li Shifeng (China) vs Shi Yuqi (China). Menariknya, pertemuan itu menjadi yang pertama untuk Li dan Shi. Berikut Jadwal Final All England 2023: Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan) vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan) Zheng Siwei/Huang Yaqiong (China) vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan) Chen Yufei (China) vs An Se Young (Korea Selatan) Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Li Shifeng (China) vs Shi Yuqi (China)

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.