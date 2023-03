BIRMINGHAM – Dua ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, berhasil melangkah ke final All England 2023 yang akan dihelat pada Minggu (19/3/2023). Dengan begitu, Tim Merah-Putih memastikan bakal selalu membawa pulang satu gelar dari turnamen bulutangkis tertua di dunia itu sejak 2016 alias delapan tahun terakhir.

Teciptanya all Indonesian final di sektor ganda putra All England 2023 menciptakan sebuah catatan manis untuk wakil Tanah Air di turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut. Sebab Indonesia dipastikan selalu membawa satu gelar juara All England sejak 2016 silam.

Jadi, dalam tujuh edisi terakhir All England, Indonesia setidaknya selalu menyumbang satu wakil untuk bisa menjadi juara di turnamen super 1000 tersebut. Kecuali pada edisi 2021 di mana mereka dipaksa mundur karena berada satu pesawat dengan orang yang terpapar Covid-19.

Terbaru di edisi 2023 ini, gelar juara sudah pasti datang dari sektor ganda putra. Hal itu tak terlepas dari keberhasilan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menembus ke final yang akan berlangsyung pada Minggu (19/3/2023) malam WIB nanti.

Tentu siapa pun yang menang di final tersebut, tetap wakil Indonesia yang juara. Dalam perjalanan menuju ke final, Fajri -sebutan Fajar/Rian- melibas utusan China, He Jiting/Zhou Haodong dengan skor 21-19 dan 21-17.

Sedangkan sang duet senior Tanah Air menghajar wakil Negeri Tirai Bambu lainnya yakni, Liang Weikeng dan Wang Chang lewat pertarungan ketat selama tiga gim yang berakhir dengan skor 21-15, 19-21 dan 29-27.

Lalu siapa saja yang pernah juara pada All England dalam delapan tahun terakhir? Pada 2016, duet ganda campuran, Praveen Jordan/Debby Susanto, tampil sebagai juara. Lalu, Praveen kembali naik podium pertama empat tahun kemudian dengan pasangan anyarnya, Melati Daeva Oktavianti. BACA JUGA: Bertemu di Final All England 2023, Ini Head-to-Head Fajar Alfian/Rian Ardianto vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Kemudian, dua gelar juara All England pada edisi 2017 dan 2018 direngkuh oleh mantan pasangan nomor satu dunia ganda putra, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Lalu, Ahsan/Hendra meraih titel kedua mereka di turnamen Super 1000 itu pada 2019 setelah sebelumnya menjadi yang terbaik di edisi 2014. Terakhir, pasangan muda ganda putra, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, naik podium pertama pada edisi 2022. Kala itu, mereka menggulung The Daddies dengan skor 21-19 dan 21-13. Dengan melajunya Fajar/Rian dan Ahsan/Hendra ke final edisi 2023 ini, maka partai All Indonesian Finals di sektor ganda putra All England terjadi secara berturut-turut. Tentunya patut ditunggu siapakah yang bakal merengkuh gelar juara bagi Indonesia pada tahun ini. Apakah The Daddies bakal menyabet titel ketiga mereka di All England? Atau justru Fajar/Rian yang meraih gelar pertama mereka di ajang tersebut yang akan menjadi titel Super 1000 kedua mereka tahun ini usai naik podium pertama di Malaysia Open 2023 pada Januari lalu.

