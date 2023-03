SEBANYAK 4 penampilan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang sudah dijalani di final All Englandย akan diulas Okezone dalam artikel ini. Kualitas The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- memang sudah tidak perlu diragukan lagi.

Berbagai macam prestasi gemilang telah mereka raih termasuk tampil di final All England. Tidak hanya tampil di partai final, The Daddies pun juga pernah meraih gelar juara di kompetisi berlevel Super 1000 itu.

Menariknya, Ahsan/Hendra telah tampil sebanyak empat kali di final All England. Simak ulasan berikut ini untuk mengetahuinya.

Berikut 4 Penampilan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Final All England

4. All England 2014





Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan pertama kali lolos ke partai puncak All England pada edisi 2014 lalu. Mereka lolos usai mengalahkan rekan senegara, Marcus Fernaldi Gideon/Markis Kido di babak semifinal lewat dua gim langsung dengan skor 21-7 dan 21-12.

Pada partai final, The Daddies mendapat tantangan dari wakil Jepang, Hiroyuki Endo/Kenichi Hayakawa. Hebatnya, Ahsan/Hendra sukses meraih gelar juara setelah mengalahkan utusan Jepang itu lewat dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-19.

3. All England 2019





Berikutnya, Ahsan/Hendra berhasil melaju ke partai final All England pada edisi 2019 lalu. The Daddies menyegel tiket final All England 2019 setelah menumbangkan wakil Jepang, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda lewat dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-16.

Di final All England 2019, Ahsan/Hendra mendapat perlawanan sengit dari unggulan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Bermain tiga gim, The Daddies akhirnya berhasil meraih gelar juara dengan skor 11-21, 21-14, dan 21-12.

Follow Berita Okezone di Google News

2. All England 2022 Selanjutnya, The Daddies juga tampil di partai final All England pada edisi 2022 lalu. Ahsan/Hendra sebelumnya sukses mengalahkan wakil China, He Jiting/Tan Qiang di babak semifinal melalui rubber gim dengan skor 21-16, 14-21, dan 21-13. Menariknya, final All England 2022 mempertemukan Ahsan/Hendra dengan rekan senegara yakni Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana. Sayang The Daddies harus kalah dari juniornya itu dengan skor 19-21 dan 13-21. BACA JUGA: Lakukan Selebrasi Joget-Joget Usai Gasak Wakil China di Perempatfinal All England 2023, Mohammad Ahsan Minta Maaf 1. All England 2023 Ya, Ahsan/Hendra kembali lolos ke final All England pada edisi 2023 ini. The Daddies memastikan satu tempat di partai final setelah mengalahkan wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang melalui rubber gim dengan skor 21-15, 19-21, dan 29-27. Kini, The Daddies tinggal menunggu lawan di partai final All England 2023. Mereka menunggu pemenang dari laga Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kontra wakil China, He Jiting/Zhou Hao Dong di babak semifinal.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.