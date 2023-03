JADWAL semifinal All England 2023 pada hari ini, Sabtu (18/3/2023) pukul 17.00 WIB dapat Anda ketahui di artikel ini. Dalam turnamen super 1000 itu, Indonesia masih memiliki tiga wakil yang akan berjuang merebut tiket ke final.

Ketiga wakil Indonesia itu terbagi menjadi dua sektor, pertama dari ganda campuran yang masih menyisakan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Lalu ganda putra masih memiliki dua wakil, yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Rehan/Naufal dipastikan akan menghadapi lawan berat di babak semifinal All Englnad 2023. Sebab lawannya adalah unggulan pertama dari China, yakni Zheng Siwei/Huang Yaqiong.

Dalam rekor pertemuan melawan Zheng/Huang, Rehan/Naufal tercatat selalu kalah di dua pertandingan mereka. Tentunya diharapkan Rehan/Lisa bisa membalas dan merebut kemenangan di semifinal nanti.

Lalu Ahsan/Hendra akan melawan pasangan muda China, Liang Weikeng/Wang Chang. Kedua pasangan sudah tiga kali berjumpa dan The Daddies –julukan Ahsan/Hendra– baru merasakan satu kemenangan atas Liang/Wang.

Tentu fakta tersebut sedikit membuat khawatir para pencinta bulu tangkis Tanah Air. Diharapkan Ahsan/Hendra dapat menampilkan permainan luar biasa seperti saat lolos dari babak perempatfinal dengan mengalahkan wakil China lainnya, yaitu Liu Yuchen/Ou Xuanyi.

Follow Berita Okezone di Google News

Terakhir ada Fajar/Rian yang juga melawan ganda putra China, yakni He Jiting/Zhou Haodong. Tiga pertemuan sudah terjalin selama ini dan Fajar/Rian sukses merebut dua kemenangan.

Diharapkan tren positif Fajar/Rian atas He/Zhou bisa terus berlanjut pada semifinal All England 2023. Tentu andai Fajar/Rian menang dan Ahsan/Hendra menang juga, maka akan ada All Indonesian Final di sektor ganda putra All England 2023.

Berikut Jadwal Semifinal All England 2023 (Mulai Pukul 17.00 WIB):

Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela (India) vs Baek Ha Na/ Lee So Hee (Korea Selatan)

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Zheng Siwei/Huang Yaqiong (China)

Akane Yamaguchi (Jepang) vs Chen Yufei (China)

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Liang Weikeng/Wang Chang (China)

Lee Zii Jia (Malaysia) vs Shi Yuqi (China)

Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan) vs Zhang Shuxian/Zheng Yu (China)

Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan) vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea Selatan)

Tai Tzu Ying (Taiwan) vs An Se Young (Korea Selatan)

Fajar Alfian/Mohammad Rian Ardianto vs He Jiting/Zhou Haodong (China)

Li Shifeng (China) vs Anders Antonsen (Denmark)