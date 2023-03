ALASAN kenapa Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan hampir jarang melakukan diving save akan diulas oleh Okezone di artikel ini.

Pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan memang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Pasangan peringkat tiga dunia ini, terbukti selalu tampil dengan memukau dengan siapa pun lawan yang mereka hadapi.

Kemampuan mumpuni yang dimiliki Ahsan dan Hendra pun membuat keduanya jarang melakukan aksi menjatuhkan diri untuk menyelamatkan bola atau yang disebut dengan diving save.

Hendra Setiawan atau yang akrab disapa Koh Hendra itu tercatat hanya dua kali melakukannya. Pertama adalah saat The Daddies – julukan Ahsan/Hendra – menghadapi Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon di final Japan Open 2019. Koh Hendra yang menjadi target serangan pun terpaksa melakukan diving agar dapat menyelamatkan bola.

Sedangkan yang kedua, Koh Hendra melakukan diving di final Kejuaraan Dunia 2019 saat melawan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Karena kurang terbiasa, Hendra yang melakukan diving sesudahnya merasa kaku dan mengusap tangannya yang kesakitan lantaran tergerus lantai lapangan.

Sama halnya Hendra Setiawan, Mohammad Ahsan atau yang akrab disapa Baba Ahsan juga jarang sekali melakukan diving. Diving save yang pernah dilakukan Ahsan hanyalah di final Dubai World Super Series 2015. Kala itu The Daddies menghadapi wakil Korea Selatan, Lee Yong Dae/ Yoo Yeon Seong.

Pada laga itu Baba Ahsan melompat dan menjatuhkan diri untuk menyelamatkan bola. Bola penyelamatan Ahsan pun langsung disambut dengan smash keras lawan. Namun dengan begitu menawan, Baba Ahsan mengembalikan bola dengan posisi yang masih terduduk.

Tidak hanya itu, Baba Ahsan bahkan dapat mengakhiri rally tersebut dengan sambaran kerasnya. Aksi Baba Ahsan ini menjadi salah satu aksi paling dikenang untuk Baba Ahsan dan juga The Daddies.

Lantas mengapa Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan sangat jarang untuk melakukan diving save? Jawabannya adalah karena pasangan berjuluk The Daddies ini lebih banyak menggunakan akal saat bermain.

Ya, dengan mengandalkan strategi taktis yang cerdas, The Daddies akan dengan dengan mudah mengendalikan permainan lawan. Dengan demikian, The Daddies akan tahu bagaimana lawan akan mengembalikan bola. Bahkan dengan kemampuan ini, justru The Daddies yang akan memaksa lawannya untuk melakukan diving di lapangan.

Hal inilah yang membuat The Daddies tidak perlu untuk terlalu mengandalkan speed dan power seperti The Minions yang harus berlarian kesana kemari. Terlebih dengan usia Baba Ahsan dan Koh Hendra yang sudah tidak lagi muda, tentu tidak mungkin jika keduanya harus bermain seperti Minions yang menguras stamina.