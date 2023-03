ADA peran orang Indonesia di balik kemenangan Ng Tze Yong atas Viktor Axelsen di All England 2023. Tunggal putra asal Malaysia itu mengalahkan unggulan pertama dari Denmark di 16 besar All England 2023.

Ng Tze Yong memenangi pertandingan ketat itu dengan tiga gim, 15-21, 21-9, dan 21-23. Kekalahan Viktor Axelsen dari tunggal putra Malaysia merupakan salah satu kejutan terbesar di All England 2023.

Ng Tze Yong menjadi pebulu tangkis pertama sejak 2014 yang berhasil menjegal Viktor Axelsen untuk lolos ke perempatfinal All England. Kekalahan dari Ng Tze Yong juga sekaligus memutus rentetan keberhasilan Viktor Axelsen yang selalu berhasil mencapai partai final dalam empat edisi terakhir turnamen level 1000 itu.

Di balik keberhasilan Ng Tze Yong menyingkirkan Viktor Axelsen dari All England, ternyata ada orang Indonesia yang memainkan peran dalam membantu tunggal putra Malaysia. Sosok tersebut adalah Hendrawan, pelatih kepala tunggal putra Malaysia.

Legenda bulu tangkis Indonesia tersebut memang sudah sejak lama menangani tim Malaysia, dan selama itu juga, ia membantu memberi banyak kejayaan kepada tunggal putra Malaysia. Keberhasilan Ng Tze Yong menyingkirkan Viktor Axelsen hanyalah salah satu keberhasilan yang dibuat Hendrawan selama melatih tunggal putra Malaysia.

Membantu tunggal putra Malaysia mengalahkan Viktor Axelsen juga bukan hal baru bagi Hendrawan. Pelatih berusia 50 tahun itu pernah membantu tunggal putra Malaysia lainnya yakni Lee Zii Jia mengalahkan pebulu tangkis asal Denmark tersebut di partai final All England 2021.

Melalui permainan yang sangat intens, anak asuh Hendrawan itu berhasil mengalahkan Viktor Axelsen dalam permainan tiga gim. Lee Zii Jia menang 30-29, 20-22, dan 21-9, keberhasilan Lee Zii Jia menjuarai All England 2021, tidak lain karena latihan yang dijalani sang pebulu tangkis bersama Hendrawan.

Kini, Hendrawan kembali membantu anak asuhnya menyingkirkan Viktor Axelsen, tapi untuk yang kali ini, masih ada jalan panjang bagi Ng Tze Yong untuk menjadi juara All England 2023. Perjuangan Ng Tze Yong untuk mengejar ambisinya itu akan dimulai dengan laga perempatfinal yang akan berlangsung Jumat (17/3/2023).

Ng Tze Yong akan menghadapi wakil China yakni Li Shi Feng di perempatfinal All England 2023. Dengan predikat sebagai pebulu tangkis yang mengalahkan unggulan pertama, Ng Tze Yong difavoritkan untuk mengalahkan Li Shi Feng.

Pemenang dari duel Ng Tze Yong vs Li Shi Feng akan lolos ke semifinal menghadapi pemenang antara duel Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen. Menarik untuk melihat seberapa jauh pebulu tangkis yang mengalahkan Viktor Axelsen tersebut di All England 2023.