BIRMINGHAM – Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, optimistis menatap kiprah wakil Indonesia khususnya di sektor ganda putra pada ajang All England 2023. Bahkan, Leo/Daniel bertekad menciptakan all Indonesian finals di All England 2023.

Kans all Indonesian final tercipta di sektor ganda putra pada All England 2023 memang masih terbuka. Sebab, sejauh ini, masih ada 4 wakil Indonesia di babak perempatfinal All England 2023.

Selain Leo/Daniel, ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, dan juga Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang masih menjaga langkahnya. Satu wakil ganda putra Indonesia pun sudah dipastikan lolos ke semifinal. Sebab, ada perang saudara yang akan tersaji di babak perempatfinal, yakni mempertemukan Fajar/Rian vs Bagas/Fikri.

Leo/Daniel sendiri akan melawan wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang di perempatfinal All England 2023. Jika berhasil menang, Leo/Daniel berpotensi melawan Ahsan/Hendra di semifinal. Hal itu bisa terjadi jika Ahsan/Hendra mengalahkan Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (China) di perempatfinal.

Mendapati kondisi ini, Leo/Daniel pun bertekad lolos ke babak final dan kemudian menciptakan all Indonesian finals.

"Kemenangan Fajar/Rian dan Bagas/Fikri memotivasi kami untuk menang juga," ujar Leo, dikutip dari laman resmi PBSI, Jumat (17/3/2023).

"Kami berjuang bersama di ganda putra untuk mewujudkan target pelatih dan PBSI untuk menciptakan all Indonesian finals," sambungnya.

Meski begitu, Leo/Daniel kini ingin fokus menatap laga babak perempatfinal All England 2023 terlebih dahulu. Sebab, mereka merasa penampilannya belum optimal di 16 besar kala melawan pasangan Denmark, Jeppe Bay/Lasse Molhede. Laga yang digelar di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Kamis 16 Maret 2023 malam WIB itu sebenarnya dimenangkan Leo/Daniel dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-16. Namun, mereka merasa masih memiliki beberapa catatan soal penampilannya. "Walau menang hari ini, kami merasa permainannya tidak sebaik kemarin. Kami harus memperbaiki setiap kesalahan yang dilakukan itu untuk pertandingan besok," jelas Leo. BACA JUGA: Target Tembus Perempatfinal All England 2023 Tercapai, Begini Reaksi Gregoria Mariska Tunjung Leo/Daniel sendiri unggul secara rekor pertemuan atas Liang/Wang dengan kedudukan 1-0. Kemenangan itu diraih Leo/Daniel saat berhadapan di babak 16 besar Singapore Open 2022 dengan skor 21-18 dan 21-12. Akankah tren positif ini berlanjut?

