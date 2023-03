KISAH Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov, pebulu tangkis asal Rusia yang menghilang setelah menjuarai All England 2016. Ganda putra asal Rusia itu mengejutkan dunia dengan menjadi juara ajang bergengsi All England pada 2016 lalu.

All England merupakan turnamen bergengsi di dunia bulu tangkis, banyak pebulu tangkis dunia bermimpi untuk memenangkan ajang super 1000 ini. Salah satu pebulu tangkis yang berhasil mewujudkannya adalah Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov.

Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov merupakan juara All England 2016, yang mengalahkan ganda putra Jepang yakni Hiroyuki Endo/Kenichi Hayakawan. Pasangan Rusia non unggulan tersebut berhasil menaklukkan ganda putra Jepang dengan rubber game.

Selama perjalanan Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov menjadi juara All England 2016, mereka menyingkirkan ganda putra China Liu Xiaolong/Qui Zihan di perempatfinal. Ganda putra China itu, sebenarnya merupakan salah satu unggulan di All England 2016.

Namun, selepas kejayaan Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov di All England 2016, keduanya tidak lagi dapat bersaing. Perlahan-lahan ganda putra Rusia tersebut mulai meredup dan menghilang.

Ajang All England terakhir yang diikuti pasangan Rusia itu terjadi pada All England 2019. Pada All England 2019, keduanya ditumbangkan oleh Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di 16 besar dengan skor 19-21 dan 18-21.

Penurunan Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov juga terpengaruh dengan konflik yang sedang terjadi di Rusia. Keduanya jadi jarang mengikuti turnamen yang digelar di luar Rusia. Tercatat, pasangan Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov mengikuti turnamen terakhir di 2022 tepatnya di India International 2022. Setelah turnamen tersebut, ganda putra Rusia ini tidak lagi mengikuti turnamen dan memilih untuk berpisah. Ivan Sozonov bahkan harus mengalihkan profesinya sebagai pelatih. Pada penghujung tahun 2022, ia mendapat tawaran untuk menjadi pelatih ganda putra India. BACA JUGA: Hasil All England 2023: Mulus, Rehan Naufal/Lisa Ayu Sikat Pasangan Jerman 2 Game Langsung di Babak Pertama Di saat para pebulu tangkis senior seperti Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan masih aktif bermain dan mengikuti banyak turnamen bergengsi termasuk All England 2023, Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov justru menghilang dan tidak lagi aktif di dunia bulu tangkis. Itu lah kisah dari Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov, sang juara All England 2016 yang kini telah menghilang. Podium juara All England 2016, tidak menjamin karier ganda putra Rusia itu berumur panjang.

