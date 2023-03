BLAK-blakan Rudy Ahong Gunawan kepada Rhomedal Aquino, menyebutkan bahwa dirinya bakal kembali ke ring MMA. Itu diketahui dari wawancara Rhomedal Aquino dengan Rudy Ahong Gunawan.

Sekadar informasi, Rhomedal Aquino merupakan pesulap yang terkenal dengan teknik sulap kartu. Namanya mulai dikenal sejak pertama kali muncul sebagai kontestan The Master musim pertama. The Master adalah sebuah ajang pencarian bakat untuk para magician yang cukup populer.

Seiring berjalannya waktu, nama Rhomedal tidak hanya dikenal sebagai pesulap. Ia mulai dikenal sebagai pebisnis, penyanyi, ring announcer, bahkan petarung, atau fighter. Tak hanya itu, kini Rhomedal juga rutin mengunggah video di YouTube sebagai konten kreator. Ia kerap kali membagikan video cover lagu, vlog, hingga pertandingan melawan fighter lainnya.

Melalui video yang diunggah kali ini, Koko Rhomedal berkesempatan untuk berbincang dengan Rudy Ahong Gunawan, seorang petarung atau fighter veteran yang berkiprah di dunia One Pride MMA hingga dijuluki sebagai King of Knockout karena dalam setiap pertandingan selalu berhasil membuat lawan menjadi KO.

Sayangnya, Rudy kemudian vakum dari dunia MMA sejak dikalahkan oleh Alex Munster pada 2021 lalu. Kini, Rudy tengah fokus mengembangkan ilmunya di bidang lain sebagai praktisi bone setting yang membuka praktek di Jakarta dan Bandung.

Bone setting merupakan salah satu cabang pengobatan tradisional dari China yang dapat menyembuhkan keseimbangan rangka, otot, persendian, patah tulang, gegar otak, keseleo dan dislokasi sendi melalui penarikan, serta reposisi dan penyelarasan tulang.

Rhomedal pun penasaran dengan kisah Ahong yang banting setir dari petarung menjadi ahli bone setting dengan julukan Suhu Ahong.

“Ceritanya dulu waktu gua lagi cedera, gua dateng ke sana awalnya. Di situ barulah gua kenal bini gua yang sekarang. Bini gua namanya Caroline. Gua kenalan sama dia, kemudian gua tertarik, dan di situ gua disekolahin ke Cungkuo untuk ambil teknik centau dan bone setting untuk nyembuhin,” ujar Rudy Ahong.

Meski fokus menjalani bisnis barunya, Ahong mengaku bahwa dirinya akan kembali hadir untuk para fansnya sebagai fighter.

Follow Berita Okezone di Google News

“Apakah seorang Rudy Ahong akan comeback ke dalam ring atau octagon atau dunia pentas fight?,” tanya Rhomedal penasaran.

“Pentas ajang One Pride gua pasti turun, karena gua ada kan karena One Pride. Dan gua akan hadir untuk para fans gua. Gua pengen hadir untuk One Pride karena kapanpun One Pride membutuhkan gua, gua pasti hadir, itu satu. Yang kedua gua pengen membalikkan nama istri gua. Kenapa? Karena banyak orang yang beranggapan bahwa Ahong kalah karena istrinya,” jawab Rudy Ahong.

