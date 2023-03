MENAKAR peluang ganda putra andalan Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan jadi juara All England 2023 akan diulas dalam artikel ini. Sejauh ini, The Daddies -julukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan telah mengoleksi dua gelar juara All England.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhasil meraih gelar juara All England 2014 untuk pertama kalinya. Kemudian, The Daddies sukses menggandakan gelar juara All England 2019 setelah mengalahkan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan skor 11-21, 21-14, 21-12.

Namun tahun lalu, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan hanya menjadi runner up All England 2022 usai dikalahkan kompatriotnya, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana di final. Lantas, apakah peluang The Daddies untuk menjuarai All England 2023 masih terbuka?

Ya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tentu masih memiliki kans untuk merebut titel ketiga All England. Terlebih, ganda putra andalan Tanah Air itu masih dalam performa yang cukup baik sejauh ini meski usianya sudah tak muda lagi.

Lalu, bagaimana perjalanan The Daddies menuju juara All England 2023? Pada babak pertama Al England 2023 yang digelar di Birmingham, Inggris, Ahsan/Hendra harus melakoni laga bertajuk perang saudara melawan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Tentunya, duel Ahsan/Hendra vs Pram/Yere di babak 32 besar All England 2023 ini sangat disayangkan. Mengingat, kedua pasangan itu diharapkan sama-sama mampu melaju ke babak selanjutnya.

Jika menakar dari segi rekor pertemuan kedua pasangan Indonesia itu, Ahsan/Hendra lebih diunggulkan ketimbang Pram/Yere. Dalam tiga kali pertemuan, Ahsan/Hendra sukses menyapu bersih kemenangan.

Teranyar, Ahsan/Hendra berhasil mengalahkan Pram/Yere di ajang Malaysia Open 2023. Kala itu, The Daddies menang atas juniornya itu dengan skor akhir 21-19 dan 21-17.

Menilik head to head di atas, tentu Ahsan/Hendra lebih perkasa ketimbang Pram/Yere. Terlebih, The Daddies juga lebih unggul dari segi ranking yang saat ini berada di ranking 3 dunia, sedangkan Pram/Yere menempati posisi 21 dunia.

Di atas kertas, Ahsan/Hendra berpotensi bisa mengalahkan Pram/Yere di babak 32 besar nanti. Jika menang, The Daddies harus kembali berjuang keras untuk menuju tahta juara All England 2023 yang kemungkinan akan melawan ganda putra hebat seperti Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, hingga Aaron Chia/Soh Wooi Yik di babak selanjutnya. Jelang All England 2023, Ahsan/Hendra sendiri membeberkan bahwa mereka memperbanyak pemanasan agar bisa beradaptasi dengan cuaca dingin di Inggris. Pasangan berjuluk The Daddies itu pun berharap bisa menjalani pertandingan All England 2023 dengan lebih siap. BACA JUGA: Saat Julukan The Daddies Milik Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan Dapat Sorotan dari Media Jepang “Hari ini (kemarin) coba recovery dulu, mengembalikan kondisi dan adaptasi pukulan-pukulan lagi jelang pertandingan. Termasuk dengan cuaca yang dingin seperti ini,” ungkap Ahsan, dikutip dari laman resmi PBSI. “Dengan cuaca seperti ini memang pemanasannya yang harus diperbanyak. Jadi ketika masuk lapangan sudah benar-benar panas dan siap,” timpal Hendra.

