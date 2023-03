BIRMINGHAM - Perwakilan Indonesia di All England 2023 bertambah setelah Zachariah Josiano Sumanti/Hediana Julimarbela dipastikan ikut dalam turnamen super 1000 tersebut. Zacha/Hediana berhak tampil di All England 2023 usai mendapatkan status Promote From Reserves.

Dengan begitu, tim Indonesia pun kini memiliki 16 wakil di All England 2023. Mereka tampil di babak utama dengan menggantikan pasangan asal India, Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto.

Kabar buruknya, Zacha/Hediana langsung dihadapkan dengan lawan sulit pada babak 32 besar All England 2023. Mereka akan menantang unggulan ke-8 asal Jerman, Mark Lamsfuss/Isabel Lohau.

Pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti juga mendapatkan lawan baru pada babak 32 besar. Keduanya akan berhadapan dengan pasangan asal Brazil, Jaqueline Lima/Samia Lima.

Apri/Fadia sejatinya dijadwalkan untuk berhadapan dengan pasangan kakak beradik Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard. Namun, tidak diketahui alasan mundurnya pasangan asal Thailand itu.

Sebanyak enam wakil Indonesia akan unjuk gigi pada hari pertama All England 2023 di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Selasa (14/3/2023) pukul 17.00 WIB. Keenamnya ialah Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, Anthony Sinisuka Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Shesar Hiren Rhustavito, dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Sebelum Zacha/Hediana promosi ke babak utama All England 2023, sejatinya Indonesia sudah memiliki 16 wakil di turnamen tersebut. Namun, pasangan ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo memutuskan untuk mundur karena Kevin belum pulih 100 persen setelah terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD). Pertandingan Wakil Indonesia Hari Pertama All England, Selasa (14/3/2023) Waktu Setempat: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Kim Gi Jung/Kim Sa Rang Anthony Sinisuka Ginting vs Kantaphon Wangcharoen Gregoria Mariska Tunjung vs Line Hojmark Kjaersfeldt Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentar vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing Shesar Hiren Rhustavito vs Ng Tze Yong Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Jones Ralfy Jansen/Linda Efler

